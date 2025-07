Slavia bez Javorčeka a Dioufa: Šance pro Zmrzlého. Nebo tajný trumf z béčka?

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Ze tří levých wingbeků zbyl Slavii po třetím přípravném zápase jeden. A to Ondřej Zmrzlý, jenž rozhodl sobotní tvrdou partii s Blau Weiss Linec (1:0). Byť transfer El Hadjiho Malicka Dioufa ještě není úplně dotažený, kouč Jindřich Trpišovský už s jeho odchodem do West Hamu United počítá. Nečekanou patálií je vážné zranění slovenské posily Dominika Javorčeka, jenž si v úvodu druhé půle přetrhl zkřížený vaz v koleni a čeká ho dlouhá pauza.

Stačil rok a půl ve Slavii a senegalský mladík se rozletí z české ligy do světa. Rovnou do anglické Premier League, kde se má stát spoluhráčem Tomáše Součka. Byznys za více než 20 milionů eur (o konečné sumě se ještě mezi kluby licituje) je v cílové rovince. „Řeší to vedení a všichni asi tušíme, že k přestupu dojde,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský o víkendu.

Kvůli chystané transakci vyčlenil talentovaného krajního beka z týmového tréninkového a zápasového režimu. Z obav, aby se mu těsně před uzavřením přestupu nic nestalo a klub nepřišel zhruba o půl miliardy korun. „Malick má individuální program, nechceme nic riskovat. Je otázka času, kdy se kluby domluví. Bereme to tak, že jsme bez něj. Ale je potřeba, aby byly požadavky Slavie uspokojené. Je to hráč, který má z mého pohledu mimořádnou kvalitu,“ prohlásil Trpišovský v rámci rakouského soustředění.

Z tribuny senegalský drahokam sledoval, jak odpadl jeden z jeho nástupců v sestavě. Dvaadvacetiletý Dominik Javorček, účastník červnového EURO kategorie U21, se hned v úvodu druhé půle, do níž naskočil, nezaviněně zranil. Vyšetření potvrdilo tu nejhorší prognózu čili přetržený zkřížený vaz v koleni. Slovenská posila z Žiliny, v uplynulé sezoně hostující v bundesligovém Kielu, bude dlouhé měsíce mimo hru. „Vypadalo to strašně,“ ulevil si jeho parťák Zmrzlý, jenž se musel operativně vrátit na trávník a ještě stihl zápas rozhodnout gólem. Nového spoluhráče litoval. „Je to pro něj hrozný začátek. Je to hodně nepříjemné a vůbec nikomu to nepřeju. Je veliké štěstí, že se nestalo ještě něco někomu jinému,“ oddechl si.

Jaké má Trpišovský varianty?

Slavii se rázem velmi zúžily možnosti, jak vyřešit levou stranu. Sezonu nejspíš rozjede jako jednička šestadvacetiletý Zmrzlý, což měl ostatně Trpišovský v hlavě už dřív. Další varianty? „Hodně věřím, že platným hráčem bude Hašioka, na druhé straně může hrát Doudis (David Douděra). Nabízí se i Bóřa (Jan Bořil). Uvidíme, jak to bude se Sanyangem. V mých očích je víc křídlo, jako halfbeka si ho moc neumím představit. Ale třeba nás překvapí,“ uvedl kouč, jenž má jedno eso i v béčku.

Jde o osmnáctiletého krajního stopera Emmanuela Fullyho, jenž přišel v zimě z dánského Horsensu. Za první tým naskočil minulou středu proti Kluži a vypadal velmi dobře. „Moc se mi líbí, raketově se zlepšuje. Předtím dělal hodně taktických chyb, ale v kempu nás nadchnul pracovitostí. V tréninku dostával i křeče. Chtěl si to místo zasloužit.“

Levý wingbek je na trhu hodně žádané a nedostatkové zboží. Ve Slavii umí krajní borce „vyrábět“ a výhodně prodat do ciziny. Stačí vzpomenout na Alexandra Baha či Davida Juráska (oba Benfica Lisabon) či Vladimíra Coufala (West Ham). „Stranoví hráči se nám daří,“ souhlasil Trpišovský. „Na této pozici jsou na hráče obrovské nároky, žádná vada se tam neskryje. Kór leváci se těžko hledají,“ shrnul trenér tuzemského mistra.