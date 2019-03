Divoký západ. V Plzni hromadná bitka i "koleno". Byl to vzkaz, ví Nedorost | iSport.cz

"Plzeň byla ve všech činnostech lepší než my. Jednoduše nás překonávala a zaslouženě vyhrála. Získala tak první bod v sérii," lakonicky popsal zápas "blbec" trenér Hanáků Zdeněk Moták.

Motákovi svěřenci sice překonali brankáře Dominika Frodla jedinkrát, pod kůži se ale domácím dostat dokázali jiným způsobem. Dvěma bitkami ze třetí třetiny, pojďme po jejich stopách.

Dvanáct minut před koncem závěrečné třetiny za stavu 5:1 pro domácí rozhodčí signalizovali trest pro Olomouc. Frodl tak tak vysprintoval z branky a na ledě se strhla hromadná šarvátka. Na ledové ploše se utvořilo pět zápasících dvojic, vyčnívala kravata obránce Mory Jana Švrčka, kterou dotáhl kolem krku Petra Straky.

Přísun pěstních soubojů čtveřice arbitrů Jeřábek, Jindra, Pavlovič a Zika dokázala rychle zastavit, nadávky ale létaly vzduchem dál. „Už to bylo rozhodnuté. Chtěli nám asi ukázat, že si sem nepřijeli jenom zatrénovat," popsal pro iSport incident Václav Nedorost, který rozjel akci před úvodním gólem Plzně a přidal ještě dvě trefy.

"Je to prostě play off. Vždycky to tak bývá, že tým, který prohrává, chce dát nějaký vzkaz soupeři. Že je tady a je připravený bojovat! Myslím, že to byl i tenhle případ,“ dodal Nedorost, který v základní části při zranění zaznamenal ve 29 duelech dva góly a sedm asistencí.

Další bitka na sebe nenechala čekat dlouho, o dvě minuty a jeden gól v brance olomouckého Jana Lukáše později se servali obránce Plzně Conor Allen a olomoucký útočník Jan Káňa. Bitku by na body i díky netradičnímu "kolenu" vyhrál americký zadák, Káňa se navíc při pěstním souboji zranil. Po posledním úderu ukázal směrem ke své střídačce zraněný prst a zamířil rovnou na ošetřovnu. Trest 2+2+2+10 tak místo něj museli odsedět parťáci z týmu.

Není bez zajímavosti, že forvarda hanáckého celku už v základní části jedna bitka přišla notně draho. Ve 14. kole se serval s karlovarským Ondřejem Šafářem a kvůli zranění ramena nebyl trenérům k dispozici do poloviny února.

Nezbývá než se těšit na úterní odvetu, sérii slibuje pikantní podívanou. Západočeský tým hraje čtvrtfinále s Olomouc potřetí za poslední čtyři roky, obě předchozí série vyhrál 4:1 na zápasy. V prvním střetnutí sudí rozdali celkem 19 trestů (Plzeň 8, Olomouc 11), navíc Allen a Káňa dostali osobák na 10 minut. Jak to bude dnes?