Kovář po ztrátě vedení: Připravení jsme byli, chyběl instinkt zabijáka | iSport.cz

Jak bolí taková porážka? Dlouho se zdálo, že to máte pod kontrolou.

„Ke konci už jsme to moc pod kontrolou neměli. Poté, co jsme vedli 2:0, jsme trošku zalezli a přestali jsme hrát. Chyběl nám instinkt zabijáka, který jsme měli v minulém utkání, kdy jsme dali góly, odskočili jsme. Tentokrát to, bohužel, chybělo. Ztratili jsme to.“

Co vám ještě chybělo?

„Dali jsme soupeři šanci. On toho využil. Přičuchl si k tomu. Potom už to pro nás bylo těžké se do toho dostat.“

Neuspala vás trošku hra soupeře?

„To si myslím, že ne. Měli jsme se víc tlačit do toho, abychom dali třetí gól a trošku naši hru uklidnili. Ale to se nám nepodařilo.“

Je to velké varování do dalších zápasů?

„Je to 1:1, pojedeme do Olomouce vyhrát třetí zápas.“

Zdálo se, že to byla postupně jiná Olomouc než v pondělí, kdy jste jednoznačně vyhráli 8:1.

„Myslím si, že jsme i teď docela dobře začali, vedli jsme 2:0. Ale potom jsme naopak my byli trošku jíní, než jsme byli v pondělí.“

Nemohla se vám vloudit do hlavy myšlenka, že se nemůže nic stát?

„Ne, to určitě ne. Taková myšlenka se nám nevloudila. A nemá vůbec cenu se o tom bavit. Byli jsme na zápas připravení.“

Je to pro vás ponaučení do dalších utkání? Nebo je lepší na podobný zápas zapomenout?

„Je třeba si vzít ponaučení. Jeden jsme vyhráli, jeden prohráli. Je to 1:1, jedeme prostě na třetí utkání do Olomouce, které budeme chtít vyhrát.“

Fanoušci fandili slušně, vnímali jste tu změnu? Jinak by hrozilo zavření stadionu…

„Myslím si, že to bylo v pohodě. Máme vztyčený prst, varování. Doufám, že si to fanoušci vzali za své a že to bude takhle pokračovat.“

