SESTŘIH: Liberec – Mladá Boleslav 6:2. Další demolice Tygrů, Kvapil bral 0+3 | iSport.cz

Hokejisté Liberce slaví gól ve čtvrtfinále play off proti Mladé Boleslavi. • Barbora Reichová / Sport

Hokejisté Liberce slaví gól ve čtvrtfinále play off proti Mladé Boleslavi. • Barbora Reichová / Sport

Liberec navázal na středeční skalp Mladé Boleslavi 5:1 a úřadoval i ve druhém duelu čtvrtfinálové série Generali play off Tipsport extraligy, který zvládl 6:2. Bruslaři sice odehráli lepší partii než v prvním duelu, na Tygry to však znovu nestačilo. A to dost jednoznačně. Hned tři trefy zaznamenal Liberec v přesilových hrách, dvakrát se prosadil Petr Jelínek, tři asistence pobral Marek Kvapil. Série pokračuje v neděli na ledě Mladé Boleslavi.