Chytil Tygry do klece! Nebyl na mě žádný tlak, nechápal gólman Krošelj | iSport.cz

Jak těžké bylo naskočit do série?

„Liberec je teď nejlepší tým v extralize. Víme, že proti nim to jsou vždy těžké zápasy. Hlavně na jejich ledě. Co nejlépe jsme se připravili na domácí zápas. Chtěli jsme hrát nejlepší hokej, jaký můžeme.“

Od začátku jste chytal poprvé od posledního kola základní části. Jak jste se cítil?

„Cítil jsem se super. Nebyl na mě žádný tlak. Nevím proč. Takové zápasy jsou nejlepší, když hraješ proti dobrým mužstvům a nemáš co ztratit. Oni byli první, my osmí, ale to se nepočítá. Teď jsme doma, měli jsme větší šance vyhrát zápas.“

Vaši spoluhráči čistili prostor před brankou lépe než v utkáních v Liberci. Bylo to znát?

„Bylo to trošku jiné. Celý tým mi velmi pomohl. Všechno jsme udělali společně, jak spoluhráči, tak já jako brankář. Dali jsme gól, dva, tak se vyhrávají zápasy.“

Působil jste hodně klidně, puky nikam nevyrážel. Věřil jste si od začátku?

„To musíš. Když chceš vyhrát zápas, tak musíš věřit v sebe a ve své spoluhráče. Takže ano.“

Byl to váš nejlepší zápas v extralize?

„Nevím, asi ne… Do každého zápasu jdu na sto procent, chci vyhrát. Nejlepší zápas byl ale možná proti Třinci v posledním kole, když jsme vyhráli 4:0. Teď jsem dostal jeden gól.“

Věřím v postup, musíme

Čekáte v dalším utkání od Liberce větší tlak do brankoviště?

„Stoprocentně. Liberec bude hrát tak o 50 procent výše, než v neděli. Bude to zajímavý zápas.“

Dokázali jste si, že se s Libercem dá hrát?

„Ano. V základní části jsme vyhráli jeden vzájemný zápas u nás doma, takže jsme se jich nebáli. Můžeme s nimi normálně hrát. V pondělí je nový den, nový zápas. Musíme se připravit.“

Je po také výhře velká výhoda, že hned den na to se hraje znovu?

„Je to dobré, když jdeš rychle do zápasu. Chceme hrát co nejrychleji. Jsme trošku unavení, ale je to zajímavé.“

Ke konci se zápas trochu přiostřil. Jak jste to vnímal z branky?

„To je normální, takové je play off. O každý metr okolo brankáře bude bitka.“

Fanoušci vás hnali za vítězstvím, bylo vyprodáno. Jak jste si užil atmosféru?

„Bylo to parádní! Super, že přišlo tolik fanoušků.“

Věříte, že můžete postoupit?

„Ano, musíme.“

