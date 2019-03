Bartošák po vyřazení od Třince: Dostali jsme naflákáno, byli lepší | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:44. Š. Stránský, 26:20. Schleiss Hosté: 06:20. Svačina, 09:30. P. Vrána, 15:01. Hrňa, 49:05. Cienciala, 59:30. Werek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (A), Mrázek, Černý – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Olesz (C) – Schleiss, Lev, Dej – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Guman. Hosté: Hrubec (Kantor) – M. Doudera, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Rozhodčí Hribik, Mrkva – Hynek, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 039 diváků

Před rokem mluvil po vyřazení ve čtvrtfinále s Kometou Brno 0:4 o velké ostudě. Teď by Bartošák podobné slovo nepoužil. „Prohrát 0:4 na zápasy je ostuda vždycky, ale loni to bylo v návalu emocí, kdy jsme na Brno měli. Měli jsme ho porazit. Letos sportovně musíme uznat, že Třinec hrál momentálně lepší hokej než my.“

V čem všem byl Třinec lepší?

„Víme, že mají kvalitní tým. Věděli jsme, že jestli máme šanci uspět, tak se jim budeme muset vyrovnat v bojovnosti. V bojovnosti jsme se vyrovnali, ale bohužel v hokejové dovednosti musíme uznat, že když Třinec začal hrát, tak byl prostě lepší.“

Před sezonou, i před sérií, jste byl optimistický. Co po vyřazení prožíváte?

„Viděli jsme to optimisticky, o to větší zklamání to teď je. Že konec přišel stejně brzo jako loni. Bohužel, dostali jsme naflákáno od hokejového týmu, který byl prostě lepší, než jsme v současnosti my. A sezona? Ta se bude hodnotit, až trošku opadnou emoce, až se na to podíváme s odstupem času. Teď převládá zklamání. Třinci už můžeme jen popřát štěstí do dalších kol, když už nás vyřadili. A pogratulovat. Zasloužený postup.“

V domácích odvetách jste se herně zvedli, šance měli, jak se vám na to z brány dívalo?

„Zvedli jsme se, ale ukázalo se, že i takový tým jako Třinec se dokáže spolehnout na gólmana. Šimon (Hrubec) předvedl, že je top extraligový gólman. Zvedli jsme se, ale neproměnili šance, které oni proměnili. Nějaká ta chyba a vina jde za mnou, ale ve všech aspektech hry, i brankářů, nás předčili.“

Jak se čelilo třineckým přesilovkám?

„Jak jsou šikovní a kvalitní, dokážou si dát iks přihrávek z jedničky, nemusí s tím míchat. To je pro gólmana vždycky těžké. Než se stihne přesunout, už přihrávka letí na druhou stranu. Bylo to těžké, ale až do dneška jsme jejich přesilovky jakžtakž bránili dobře. Ale teď se jim to dvakrát odrazilo a třetí mě prostřelil bombou z trošku větší vzdálenosti.“

Překvapilo vás, jak hráli Oceláři kompaktně?

„Překvapila mě jejich důslednost v obraně, to musím smeknout klobouk. Nikdy jsem neměl za to, že Třinec hraje tak dobře a zodpovědně do obrany. Jak to říkal Šimon nedávno, že mají nálepku ofenzivního týmu a vnímá je tak i většina extraligy. Ale v téhle sérii ukázali, že nejen ofenziva, ale i defenziva je na velmi vysoké úrovni.“

Loni vás vyřadila nakonec mistrovská Kometa, má Třinec šanci na titul?

„Všichni mají šanci, Brno je taky rozjeté. Třinci bych to přál víc. Když nás vyřadili, ať už dojdou až do konce. I Liberec bude kousat, uvidíme, netroufám si tipovat.“

