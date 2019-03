Předseda komise rozhodčích: Obvinění z korupce? Daleko za hranou | iSport.cz

Video k článku Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Plzeň - Třinec: Ostuda pro fanoušky Indiánů! Rozhodčího Hribika trefila láhev z hlediště VŠECHNA VIDEA ZDE

Máte zprávy o tom, co přesně se stalo po utkání v kabině rozhodčích?

„Nebyl jsem tam osobně přítomen, ale mám o situaci detailní přehled. Po zápase přišel do šatny za rozhodčími majitel vítkovického klubu pan Aleš Pavlík a vyjádřil nespokojenost s jejich výkonem. Novináři si našli cestu, jak se k zápisu o utkání rychle dostat. V něm je to popsáno přesně.“

Na adresu sudího Jana Hribika padlo kromě urážek také to, že je zkorumpovaný. Jak moc vás právě toto obvinění z úst Aleše Pavlíka zasáhlo?„Hodně, posouvá to do úplně jiné roviny. Opravdu nás to zasáhlo. Všichni čtyři rozhodčí toho utkání i já to vnímáme jako zpochybnění jednoho z nejzákladnějších kamenů naší práce. Bez ohledu na to, jakým způsobem ten zápas probíhal, se nás to velmi dotklo.“