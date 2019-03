Musíme být jako psi, burcuje před šestým čtvrtfinále olomoucký Konrád | iSport.cz

„Měli jsme velkou šanci vyrovnat. Bohužel jsme s tím nenaložili úplně dobře,“ komentoval zpackanou olomouckou výhodu Kolouch. „To Plzeň má v přesilovkách ohromnou zbraň. Snažili jsme se vyvarovat faulů, ale byl to nakonec zápas, kdy se to nahromadilo. Vzalo nám to trošku sil, na druhou stranu, předchozí oslabení jsme odbránili parádně, druhý gól jsme dostali až na konci, když už to bylo otevřenější,“ pokračoval.

„Víme, že přesilovky jsou v téhle sérii klíčové. Musíme se zvednout, možná nám to tam příští zápas napadá víc. Měli jsme přesilovku pět na tři, oni hned dali gól při hře pět na čtyři. Musíme míň faulovat,“ měl jasno brankář Branislav Konrád, který dlouho připomínal neprostupnou hradbu. Nakonec pokryl 37 z celkem 39 plzeňských střel.

Opět se dlouho čekalo na to, kdo dá první gól. Pomohla náhoda. „Bojovali jsme o puk u střídačky, měli to i na holi, jenže když ho bek vyhazoval z pásma, zachytil kotouč jeden z čárových rozhodčích a ten se odrazil přímo k jejich hráči. Ale tohle k hokeji patří. Oni to sehráli výborně, vlastně do prázdné brány,“ popisoval Petr Kolouch.

Naopak jeho střela už ve druhé třetině ještě za nerozhodného stavu lízla horní tyčku. Kolouch dostal puk od Davida Ostřížka, pak si všiml, že si obránce před ním lehá, a potáhnul do strany. „Zkusil jsem překvapivou střelu. Dalo se možná jít až do brány a zakončit nějakým blafákem, ale nemyslím si, že tohle bylo špatné řešení. Bohužel, chyběly centimetry,“ líčil.

Právě Kolouch a Jan Káňa nově naskakovali na led se Zbyňkem Irglem. Ostřílený válečník dal v základní části 22 branek a byl nejlepším olomouckým střelcem. V pěti duelech v play off si zatím připsal jednu asistenci. Ani změna ve složení útoku ho nerozhýbala. „Gól jsme nedali, na druhou stranu naše spolupráce byla rozháraná častými oslabeními. Takže zase tak často jsme spolu na led nechodili,“ hodnotil Kolouch.

Série se vrací na Hanou, šesté dějství je na pořadu ve čtvrtek od 17 hodin. „Rozhodlo, že domácí vstřelili první gól, celý zápas to bylo o tom, kdo ho dá. Nám se to podruhé za sebou nepovedlo, ale věřím, že se ještě vrátíme,“ pravil Kolouch.

Šestý zápas se hraje ve čtvrtek v Olomouci. Hanáci věří, že mají šanci se vrátit zpátky do Plzně na sedmé utkání. „Myslím, že to bude podobný, bojovný zápas. Uděláme všechno, abychom se do Plzně v neděli nebo kdy, vrátili. Musíme zase bojovat dozadu, blokovat střely, musíme být jako psi. A ještě trošku přidat v útoku. Stojí nás to hodně sil, vítězství by určitě bylo lepší, ale hraje se čtyři vítězné zápasy a ještě není konec,“ burcoval Branislav Konrád.