Kometa 10 let mezi elitou. První roky byly těžké, říká švagr Zábranského | iSport.cz

Novodobá éra Komety je spojena se jménem Libora Zábranského. V říjnu roku 2004 koupil prvních dvacet procent akcií, vytáhl klub z červených čísel a úvodní pětiletku v křesle šéfa brněnského hokeje zakončil před deseti lety, v první dubnový den roku 2009.

Právě tehdy uzavřel dohodu o převodu extraligové licence ze Znojma, pouhých devět dnů poté, co Kometa ztratila ve finále 1. ligy naději na postup do baráže. Vyprodaná hala aplaudovala hráčům za odvedenou práci, přesto všem hlodalo v hlavě: Brnu by slušela extraliga.

„Když na to seženou peníze, bylo by to hezké. Ale je to opravdu strašně moc peněz, možná by bylo lepší je dát do hráčů a postoupit normálně,“ vyprávěl po neúspěšné sérii s Ústím nad Labem zklamaně útočník Kamil Brabenec. Právě brněnský rodák a Zábranského švagr vstřelil poslední gól Komety ve druhé nejvyšší soutěži. Nebyl vítězný, nebyl postupový, neodvrátil porážku 1:2 v prodloužení a konec nadějí na postup.

Optimismus vrátila pod Špilberk slova šéfa znojemského klubu Jaroslava Vlasáka, který prohlásil, že má v plánu prodat extraligovou licenci. Kromě Brna však svitla naděje na nejvyšší soutěž také Chomutovu a Jihlavě, zájem měl mít i poražený z barážového souboje Mladá Boleslav - Ústí.