SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:2. Oceláři jsou po obratu na závěr blíž k finále | iSport.cz

Třinečtí hokejisté oslavují vítězství v 5. bitvě semifinále play off, které vybojovali v posledních dvou minutách duelu s Plzní • ČTK

Slovenský útočník Tomáš Marcinko ve službách Třince se trefil poprvé v nynějším play off • ČTK

Gólman Dominik Frodl jen přihlíží, jak mu kotouč propadá do branky • ČTK

Prokletí domácích zápasů zlomeno ve prospěch Slezanů. Třinečtí hokejisté porazili v 5. bitvě semifinále play off Plzeň 3:2 a po prvním triumfu na domácím ledě je dělí jen jedno vítězství od postupu do bitvy o Masarykův pohár. Indiáni sice většinu zápasu vedli, v posledních dvou minutách třetí třetiny se však Ocelářům povedlo důležitý duel otočit. Postup do finále může tým kouče Václava Varadi oslavit v sobotu na plzeňském ledě.