ONLINE + VIDEO: Plzeň - Třinec 1:0. Indiáni ve varu, skóre otevřel Pour | iSport.cz

Hokejisté Plzně na domácím ledu bojují o prodloužení sezony, v semifinále play off Generali play off Tipsport extraligy prohrávají s Třincem 2:3 na zápasy a jsou krok od vyřazení. "Nic se neděje. Třinec ve čtvrtek se štěstím vyhrál a my uděláme všechno pro to, abychom sérii vrátili do Třince," řekl trenér Ladislav Čihák. Jeho tým se Slezany v sezoně doma prohrál všechna čtyři utkání. V Plzni se začne hrát v 15 hodin a utkání sledujeme ONLINE.