Pan Finále, paní Jandačová. Proč je liberecký Ševc za hvězdu i podivína? | iSport.cz

Někdo na mistrovský titul čeká celou kariéru a do hokejové penze jde s nepořízenou, on hází zlaté placky do košíku jako rohlíky. Ve Švédsku Martin Ševc sklidil čtyři tituly, doma přidal pátý, navíc eviduje tři stříbrná finále. To další je otevřené…

Champion and Most Penalized Player.

To je tradiční účet Martina Ševce po sezoně. Vítěz a nejtrestanější hráč soutěže nebo play off . Jedno, zda doma či v cizině.

Ale zatímco ve Švédsku je oceňován jako klíčová součást zlatých týmů ve Färjestadu a Skelleftee, doma si fanoušci možná víc vybaví jeho excesy než hokejový kumšt. Také proto, že v reprezentaci toho moc neodehrál a zůstává nezodpovězenou otázkou, nakolik v tom byla zastoupena nechuť koučů dát si s Ševcem osobní práci s cílem vytáhnout z něj to nejlepší.

Ševc není poslušná ovce, která vše odkývá a schová se v koutě. Hráči jej velebí, protože si nesmírně cení jeho smyslu pro vůdcovství, talentu na proslovy či uklidnění v pravý čas. Což veřejnost tolik neocení, do kabiny nevidí.

Klíčová persona Pešánovy družiny má na hokej jasně daný pohled, rozpozná správný směr od špatného, schopné kouče od průměrných, potenciál od balastu. V Liberci si hoví, Ševc tygří strategii věří. Třeba ne všemu, hlavní lince ovšem ano, jinak by pod Ještědem nestrávil čtyři vesměs parádní roky.

Je upřímný, a pokud si to situace žádá, jde se svými názory ven. Autority, které neuznává, bez rozpaků osolí. Své o tom ví i Josef Jandač. Těžko zapomenout na vypjatou finálovou sadu před třemi roky, kdy po prohraném utkání se Spartou Ševc sugestivně obvinil trenéra, že si předchozími výroky v médiích zajistil podporu sudích. „Mám na mysli paní Jandačovou, jak brečí na všechny strany. Vybrečel si možná jeden zápas. Ale to nás nerozhodí. Já to vždycky říkal, že je to trenér z úleku, hokeji moc nerozumí. Já ho za trenéra nepovažuju,“ vypustil bombu do éteru.

Jandače se výpad dotkl, po prohraném finále odmítl libereckému prevítovi podat ruku, Ševc se poté s doutníkem v ústech omluvil, byť napolovic. „Za paní Jandačovou ano, za některými výroky si dál stojím a neomlouvám je,“ dodal.

Ševcův vzkaz přes noviny měl tehdy značný dopad, byl součástí plánu, jenž měl za úkol vytěsnit z liberecké kabiny naštvání z prohry, přesměrovat pozornost do rudého tábora. Tah vyšel, byť Mirkové Dušínové by asi nesouhlasili. Ševcovu strategii posléze vyzdvihl i kouč Filip Pešán, i když s jistými výhradami. „Já tu hlášku neocenil, spíš odsoudil. Ale je pravdou, že to byl jeden z malých důvodů, proč jsme vyhráli následující zápas a pak i celou sérii,“ zopakoval v úterý.

Mimochodem, zrovna dnes „paní Jandačová“ slaví třetí narozeniny. Není však pravděpodobné, že by z Ševcových úst následovalo repete. „Na paní Varaďovou nic nechystáme, to by taky Martin mohl od Venci dostat přes tlamu,“ pousmál se liberecký kouč.

Liberecký papiňák skutečně ubral na negativních emocích, lépe nakládá s nahromaděnou žlučí. Už není největším křiklounem na sudí široko daleko, šermíř holí před jejich zraky. V této sezoně také předal úřad nejtrestanějšího divočáka soutěže. Dříve míval střídačku na obou stranách kluziště, dnes už tráví většinu času mezi parťáky než v chlívku. „Nejsem tady od toho, abych seděl třikrát za třetinu na druhé straně. Emoce jsou a je třeba je kočírovat,“ vykládal před časem.

Ševc má v Liberci speciální režim

Pozitivní vlastnosti zase vyletěly do popředí Ševcova herního rejstříku. „Jeho emoce jsou ukázkou toho, jak moc nechce prohrát,“ líčí Pešán. „Někdy je zvládá hůř, jindy líp, ale v tomto ohledu je s přibývajícími roky lepší a lepší.“

O Ševce před čtyřmi roky nesmírně stál. Pešána lákal obráncův cit na výběr organizace. „Martin je neskutečný hokejista a vždy najde cestu, jak si najít tým, který dokáže uspět. To jsme věděli, když přicházel, ale netušil jsem, že u nás rozšíří tu sbírku svých šesti finále na devět,“ mne si ruce.

Hráčův přínos pro tým Pešán oceňuje natolik, že mu nabídl speciální režim. Ševc dojíždí za rodinou do Nymburku, některé tréninky vynechává. Panuje vzájemná důvěra. Nakonec sám kvitoval, když mu před sezonou z dresu odtrhli kapitánské céčko. „Mluvil jsem s Martinem, že by mu to mohlo pomoct, že na něm nebude taková tíha. Navíc cestuje každý den domů a není dobré, aby se kapitán neúčastnil všech tréninků. S díky přijal,“ vrací se Pešán.

V nadsázce řečeno údržbářskou základní část má pan Finále za sebou, mise šestý titul (ten s Plzní 2013 si snad nepočítá) je téměř u konce. „Už je staršího ročníku, takže ho základní část tolik nebere, ale v play off je vidět, jak touží najít cestu k výhrám,“ dodává Pešán. Dávno si ji našel ke spoluhráčům. „Švícko je neskutečný kluk, máme ho hrozně rádi a vážíme si toho, že je u nás v týmu. Lepšího spoluhráče si nemůžete přát,“ říká brankář Roman Will.

A horšího protihráče také ne, zbývá dodat.