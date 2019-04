Šmíd po první prohře: Něco jsme si řekli, snad si to každý vezme k srdci | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:33. Redenbach Hosté: 07:58. Hrňa, 37:55. P. Vrána Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Ševc, Doherty – Ordoš, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Hrubec (Kantor) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Dravecký, Husák – Martin Růžička (A), P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (A), Werek – Svačina, Polanský, Adamský (C) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Rozhodčí Hodek, Kika – Gebauer, Hynek Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Vstup do zápasu vám moc nevyšel, že?

„Třinec hrál výbornou první třetinu, nám naopak jako kdyby chyběly nohy. Dali jsme sice Ocelářům „pouze“ dvě přesilovky, ale obě dokázali využít. V oslabení se musíme zlepšit a to samé platí i pro naše početní výhody.

Během přesilovek se vám nedařilo jako obvykle.

„Neměli jsme v nich vůbec nic. Nestříleli jsme, snažili jsme se hrozně moc kombinovat… Tak to prostě nejde. Musíme hru zjednodušit a cpát vše na bránu. Doufám, že si všichni tyto věci uvědomíme a v odvětě bude náš výkon vypadat úplně jinak.“

Proč jste do první třetiny vstoupili tak bojácně?

„Kdybych věděl, čím to bylo, určitě bych vám to řekl. Nevím, jestli jsme byli něčím svázaní, nebo nerozehraní… Na druhou stranu jsme se všichni ráno probudili a věděli jsme, že budeme hrát finále. To je sama o sobě motivace jako blázen. Musíme k sérii přistoupit jinak. Jde sice o prohru číslo jedna, ale pár věcí jsme si v kabině museli vysvětlit. Snad si každý vezme řeč k srdci a podívá se do zrcadla. Zítra na ně musíme vletět.“

Pešán káral disciplínu Bílých Tygrů: Příště už nesmíme trapně faulovat! 720p 360p REKLAMA

Mohlo hrát roli, že jste v sérii s Kometou prakticky neprohrávali?

„Doufám, že ne. Musíme být sebevědomí. Jde o finále. Sice máme v týmu mladé kluky, ale myslím, že nikdo nervózní nebyl. Z chyb, které jsme udělali, se musíme poučit. Zregenerujeme a přistoupíme k finále jinak.“

V čem bude podle vás série s Třincem jiná než semifinále s Kometou? První zápas určitě něco napověděl.

„Třinec je jiný soupeř, který vyznává útočný styl hokeje. Oceláři patří ke kvalitním mužstvům stejně jako Brno, teď už si nevyberete. Dobře bruslí, mají rozdílové hráče a skvěle kombinovali. Během první třetiny jsme soupeři darovali moc prostoru v obranném pásmu a nešly nám nohy. Nechali jsme Třinec rotovat, což jsme si řekli, že nebudeme dělat. Ve hře 5 na 5 nám gól nedal, ale nabídli jsme protihráčům dvě přesilovky a dali dva góly… Takhle to hrát nemůžeme.“

Liberec - Třinec: Hrubec vychytal nájezd dva na jednoho, hosté udrželi vedení Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Liberec - Třinec: Hudáček nezvládl konec utkání a nechal se vyloučit dvě minuty před koncem 720p 360p REKLAMA