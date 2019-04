Hráč pro play off? Jaroslav Vlach. Zbláznily se mi ruce, smál se útočník | iSport.cz

Moc společného úvodní dva zápasy série neměly, že?

„Byli jsme od začátku druhého zápasu úplně jiný mančaft. Dobře jsme k tomu přistoupili. Jsem moc rád, že jsme vyhráli.“

Hlavně jste se vrátili ke své hře.

„Jo. Nic nového jsme nezkoušeli, snažíme se hrát pořád stejně. Chtěli jsme na ledě předvést věci, které jsme si ráno namalovali na meetingu. Nemá cenu nic měnit. Po druhém vstřeleném gólu nám Třinec trochu naboural hru přesilovkami, ale celkově bych stejně řekl, že jsme hráli dobře.“

Konečně přišly ve finále na řadu také emoce. Hraje se v takové atmosféře líp?

„Bylo jasné, že emoce přijdou… Pravé finále, tohle je přesně ono. Myslím, že jsme s nimi na ledě popasovali dobře.“



Nenechali jste se vyprovokovat.

„O druhé přestávce jsme si říkali, že nesmíme bláznit. Třinec má přesilovky dobré, umí je sehrát. Přistoupili jsme ke třetí třetině dobře, ale máme na čem pracovat. Oslabení nejsou dokonalá, soupeř znovu v jedné přesilovce skóroval, i když kluci bránili skvěle. Odvedli vážně dobrou práci a to včetně Romana Willa, který nás několikrát podržel fantastickým zákrokem.“

A pak přišla vaše gólová pojistka.

„Byl to důležitý gól. Uklidnil nás a i díky němu jsme utkání dotáhli do vítězného konce.“

Vaším úkolem není primárně střílet góly, ale únik jste vyřešil mazácky. Asi jste věděl, co uděláte, že?

„Splašily se mi ruce (směje se). Láďa Šmíd odvedl skvělou práci v obranném pásmu, Lukáš Krenželok mi parádně přihrál. Snažil jsem se hlavně zachovat chladnou hlavu a jak říkám, pak už se mi splašily ruce. Naštěstí to tam padlo (usmívá se).“

Během play off jste se trefil už čtyřikrát. Stává se z vás střelec důležitých branek?

„Ne, to ne (usmívá se). Snažím se hrát pořád stejně a dělat poctivou práci. Určitě jsem rád, že se mi daří dostávat do šancí, občas mi navíc nějaký puk do branky spadne...“

Vyhovuje vám play off hokej víc? Cítíte se na ledě ještě o něco líp než v základní části?

„Musím říct, že se cítím dobře.“

Emoce jsou tedy na vaší straně?

„Takhle, nedalo se čekat, že ve finále nebudou. Hlavně nesmí jít o špatné emoce. Ty, po kterých následují oslabení. Utkání ale zase nebylo až tak ostré, viděl jsem jen jednu bitku, když se zbláznil Tomáš Filippi (směje se). Bude to teď vyhecované pořád. Ani jeden mančaft necukne a čím víc utkání spolu sehrajeme, tím se budou kupit minisouboje. Očekávám boj o každý centimetr ledu.“

Série je vyrovnaná. Museli jste si oddychnout, že nejedete do Třince bez výhry, ne?

„To ano. Na druhou stranu se soustředíme pořád jen na sebe. Máme zatím jednu výhru, zregenerujeme a v Třinci se pokusíme odehrát co nejlépe třetí zápas. Pak se budeme bavit o tom, jak to bude dál.“

Ladislav Šmíd o třetím gólu domácích a Jaroslavu Vlachovi „Udělal jsem oblouček před třetím gólem už párkrát v sezoně, ale je spíš štěstí, že puk spadl tak dobře. Zkoušel jsem to několikrát, takhle se mi akce ale ještě nepovedla. Situaci každopádně sehrál neskutečně Lukáš Krenželok, který puk hodil Jardovi Vlachovi. A jeho zakončení? Provedl to zkušeně, ale opravdu velice zkušeně. Jsem rád, že se prosadil. Všichni víme, kolik práce pro tým odvádí. Jak blokuje střely… Jde do všeho po hlavě a gól je pro něj zadostiučinění za všechnu dřinu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:24. Filippi, 28:13. L. Hudáček, 57:46. J. Vlach Hosté: 37:50. Marcinko Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Stříteský, Ševc, Doherty – Lenc, L. Hudáček (C), Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar (A), P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Hrubec (Kantor) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Dravecký, Husák – Martin Růžička (A), P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (A), Werek – Svačina, Polanský, Adamský (C) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Rozhodčí Šír, Pražák – Lhotský, Ondráček. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

