Havlín roste vedle Ševce: Vychovává talenty, protože je vzor | iSport.cz

Únava je asi po druhém a ještě neúspěšněšném prodloužení veliká, že?

„No, nikdo nedal znovu nikomu nic zadarmo. Každý zápas je těžký a tentokrát byl ještě o něco těžší. Hrálo se déle, museli jsme se vydat na maximum. Samozřejmě je to škoda, byli jsme blízko…. V prodloužení se ale štěstí může naklonit na obě strany. Měli jsme spoustu šancí, neproměnili jsme je a pak přišel odraz od mantinelu a soupeř se trefil. Nic se neděje. Jedeme šestý zápas do Třince vyhrát.“

Většinu zápasu jste vedli, znovu jste ale utkání nedokázali v základní hrací době dotáhnout do vítězného konce.

„Těžko říct, čím to je. Měli jsme spoustu šancí stejně soupeř, všechna utkání jsou opravdu vyrovnaná. Měli jsme trochu štěstí v Třinci, když jsme vyhráli čtvrté utkání, tentokrát se naklonilo zase k soupeři. Tak to prostě dopadlo, musíme hodit porážku za hlavu a jet do Třince pro další bod.“

Nerozhodila vás neuznaná branka na začátku třetí třetiny? Mohli jste vést 3:1.

„Bylo pískané vyloučení, nedalo se o čem mluvit. Gól prostě neplatil, rozhodčí písknul. Na střídačce jsem měl celou situaci přímo před sebou, hra byla zastavená ještě před gólem. Myslím, že ani nebyly žádné protesty...“

Minulé utkání jste brankou rozhodl. Hrálo se vám tentokrát o to lépe?

„Ne, to ne. V Třinci jsme vyhráli, stalo se. Je jedno, kdo góly dá, protože v každém dalším utkání se začíná znovu od nuly. Na minulé prodloužení už jsem zapomněl a soustředil se jen na to, co přijde.“

Každopádně znovu jste si připsal kanadský bod.

„Měl jsem puk za bránou a hosté napadali, tak jsem raději přihrál Martinu Ševcovi. Ten krásně našel Radana Lence na druhé modré čáře. Švícko měl na brance hlavní zásluhu, jeho přihrávka byla parádní a Lencik samozřejmě skvěle vystřelil.“

Jak se vám vlastně s emotivním Martinem Ševcem hraje?

„Nemůžu si ho vynachválit. Je skvělej. Možná se budete divit, ale když jde o něco mezi námi, je kliďas. Chce maximálně vyhrát a je pro nás všechny v kabině skvělým příkladem. V jeho letech, kdy už by to v uvozovkách nemusel mít zapotřebí, chce za každou cenu vyhrát. Je to na něm hrozně vidět, proto přicházejí i emoce. Jsem opravdu rád, že s ním můžu hrát.“

Jste klidnější, když ho máte na ledě vedle sebe?

„Páry se během zápasu trochu střídají, ale většinou se Švíckem začínám. Je skvělý spoluhráč, můžeme se na sebe spolehnout. Teda doufám, že se může spolehnout i on na mě (směje se). Hraje se mi s ním skvěle.“¨

Vedle něho vyrostl pro NHL Radim Šimek i Filip Pyrochta. Pociťujete, čím je tak výjimečný?

„Ano, je skvělý vzor. Stal se jím díky tomu, jak se projevuje v kabině i celým přístupem k hokeji. Navíc chce hrozně moc vyhrát. Dokáže výborně poradit i uklidnit, po všech směrech super spoluhráč.“

Takže často radí v kabině mladším?

„Rozhodně. Když člověk udělá chybu na ledě, tak si ji uvědomí ještě předtím, než mu o tom někdo řekne. Ale Martin určitě dokáže poradit, jak danou situaci zahrát příště jinak, jednodušeji a lépe.“

Čeká vás další cesta do Třince. Nic příjemného, že?

„Jo, cestování nikdy není příjemné. Jde o pět, šest hodin na cestě, ale oba týmy jsou ve stejné pozici. Teď jedeme do Třince a nemáme se na co šetřit.“

Prý poletíte.

„Vidíte, to ještě ani pořádně nevím. Snad dobře zregenerujeme, dobře se najíme a prospíme.“

Třinec má mečbol. Čekáte, že tato výhoda ovlivní šestý zápas?

„Nemyslím si, budeme se soustředit hlavně na sebe. Chceme do utkání vstoupit s plánem a držet se ho do poslední minuty. Snad nás dovede k výhře.“

Hrňa o rozhodujícím gólu: Ondrovi jsem říkal, že mu to tam spadne v pravou chvíli 1080p 720p 360p REKLAMA

Uděláme všechno pro to, abychom sérii vrátili domů, burcuje Krenželok 1080p 720p 360p REKLAMA

Třinec zvládl dramatický pátý zápas. Je to na Chocholouška, smál se Hrubec 1080p 720p 360p REKLAMA