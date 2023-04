Dril Kladna před baráží. Krev i Jágrovy vtípky: Nechci vědět, s kým hrajeme

Ostrý trénink plný bruslení. Na konci ještě brzdy. Když hráči odcházeli z ledu, byli uřícení jako po zápase. Obrovitý útočník Matěj Beran dostal v zápalu boje pukem do obličeje, takže do kabiny spěchal se zkrvaveným ručníkem kolem pusy. „Nepřihrál, tak to schytal,“ smál se Jaromír Jágr. Ale ani tenhle šrám Rytíře nepřibrzdí. Po více než měsíci čekání už ví, s kým se utkají v baráži. Bude to Zlín. „Uděláme maximum, abychom to zvládli,“ hlásí kouč Otakar Vejvoda. Startuje se v neděli.