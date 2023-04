Pospíšil protáhl trápení Zlína spálenou šancí: Moje chyba. Co si řekl s Jágrem?

V Kladně si dost možná ještě někdo vzpomene na jméno útočníka, který před třemi roky poslal Rytíře do první ligy. Tomáš Pospíšil (35) tehdy ještě jako hráč Litvínova pomohl Vervě k záchraně v zápase o všechno pětibodovou show. Nyní bojuje zkušený útočník se Zlínem opět proti mužstvu Jaromíra Jágra v baráži o Tipsport extraligu, ale zatím neúspěšně. Berani prohráli i druhý duel se Středočechy (1:3) a do města obuvi se vracejí za stavu 0:2 na zápasy, navíc pouze s jedním vstřeleným gólem. „Kladno je těžký soupeř. Nesmíme se bát hraní dopředu. Musíme začít dávat góly,“ má jasno šumperský rodák. V úvodní bitvě se málem chytil s kladenským bossem.

Jak jste viděl druhou barážovou bitvu proti Kladnu?

„Kladno na nás vletělo. Dalo rychle dva góly, takže jsme první třetinu z toho byli zaskočení. Bylo těžké se dostat do zápasu, ale od druhé třetiny jsme se zlepšili, akorát jsme nedali šance, co jsme měli, co jsme dostali od nich. Neproměnili jsme je. Když pak dali na 0:3, my jsme sice snížili a měli ještě nějakou šanci, ale Kladno si to pohlídalo.“

Od druhé třetiny šla zlínská hra postupně nahoru. Přidali jste, nebo se Kladno podle vás lehce stáhlo?

„Možná se trochu stáhli, ale co se změnilo… Po těžké úvodní třetině, ze které jsme byli opaření, se to trochu uklidnilo. Myslím, že jsme se zvedli a výkon od druhé třetiny nebyl špatný.“

V 38. minutě jste se dostal do obrovské šance, ale místo střely do forhendu jste zvolil bekhend a neuspěl jste. Zřejmě hodně zamrzelo, že jste nezkusil vystřelit z první, viďte?

(pokyvuje hlavou) „Jasný, byla to obrovská šance. Měl jsem hned vystřelit… Prostě jsem počítal s tím, že se gólman (Adam Brízgala) bude chtít vrátit a já mu to dám do protivky. On ale zůstal stát. Měl jsem střílet. Moje chyba. Škoda.“

Kladno - Zlín: Pospíšil ve velké šanci nedokázal snížit stav utkání Video se připravuje ...

Dva zápasy, dvě prohry a jen jeden vstřelený gól. Čím si vysvětlujete gólové trápení Beranů v baráži?

„Kladno je těžký soupeř. Pro nás je to něco nového, pro tým je to asi o tom si v prvních dvou zápasech zvyknout. Nyní nám nezbývá nic jiného než přijet domů, hrát stejně jako dnes od druhé třetiny, prostě na ně vletět a urvat první zápas doma.“

Pokud to ještě vůbec jde, co především podle vás musíte změnit před domácí odvetou?

„Prostě být aktivní dopředu, nebát se hrát a jít k nim. Musíme dát nějaké góly. Když v prvním zápase nedáme žádný a ve druhém jen jeden, tak se samozřejmě těžko vyhrává, ale jak už jsem říkal. Od druhé třetiny jsme si vyzkoušeli, že to jde. Věřím, že třetí zápas bude vypadat jinak.“

Je znát, že se Kladno přes čtyřicet dní jen připravovalo a nabíralo síly, zatímco vy jste bojovali v ostrých bitvách play off?

„Co k tomu říct. Každý ví, jak to je. Není to jednoduchý, ale nám nic jiného nezbývá než si teď dva dny odpočinout a urvat třetí zápas.“

V prvním zápase jste se málem chytil s Jaromírem Jágrem. Prozradíte, co jste si řekli při výměně názorů?

(směje se) „Co jsme si říkali… Já už ani nevím, ale je to hodně vyhrocený. To k tomu zkrátka patří.“

Nenarážel ještě třeba náhodou na tři roky starý zápas o všechno, ve kterém jste v dresu Litvínova pěti body poslal Kladno do první ligy?

„Ne, to nebylo k tomu. Teď je to něco úplně jiného. Prostě to už je minulost, pár let zpátky. Už nehraje roli nějaký zápas, který tady byl před třemi roky.“

V Kladně si třeba ještě někdo vzpomene.

„Třeba jo, ale náš úkol je teď prostě vyhrát další zápas.“

Kladno - Zlín: Pospíšil vystřelil po siréně a zadělal na hromadnou strkanici Video se připravuje ...

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE