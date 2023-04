SESTŘIH: Kladno - Zlín 3:1. Druhá výhra Rytířů v baráži, rozhodl Beran

Kladnu vyšel vstup do utkání. Po 116 sekundách otevřel skóre tečí Veberovy střely z pozice mezi kruhy obránce Slováček a v 5. minutě našel Bláha mezi kruhy volného Berana, který upravil na 2:0. Vzápětí mohli ještě zvýšit Klepiš a také Beran s Pytlíkem. Brízgala si poradil se skrytou střelou Sedláka. V 18. minutě se natlačil před kladenského gólmana Sedlák, z dorážky dostal puk do branky Kubiš, ale gól neplatil kvůli postavení hráče v brankovišti. Před první pauzou se dostal do úniku Klepiš, ale Huf jeho forhendový blafák kryl.

V úvodu druhé části se Berani tlačili za snížením, ale Brízgala si poradil se střelami Frömela, Langa a Gazdy. Kryl i Sedlákův pokus po průniku a Pospíšilovu šanci. Kladno mělo před polovinou utkání výhodu přesilové hry po Pospíšilově vyloučení a Filip z dorážky bekhendem minul branku. Při Hejcmanově trestu vytěsnil Huf Kubíkovu střelu z pravého kruhu a potom jej Kubík v další šanci nepřekonal ani nadvakrát.

V 38. minutě měl obrovskou šanci po kombinaci Beranů Pospíšil, který místo zakončení forhendem do odkryté branky zvolil blafák do bekhendu, ale puk mu odskočil. Na druhé straně se po forčekingu ocitl sám před Hufem Plekanec, ale nepřekonal jej. Podobným způsobem se Sedlák dostal před Brízgalu a ten také zasáhl. Před druhou sirénou ještě zahrozil opět Plekanec.

V 44. minutě nedotlačili za Brízgalu v závaru puk Sadovikov ani Sedlák. V čase 44:50 pojistil náskok Rytířů Babka, který po svém výpadu od modré čáry objel branku a u pravé tyče poslal puk o Hufův beton do sítě. Zlín dokázal poprvé v sérii skórovat, poté co po Kindlově přihrávce překonal kladenského brankáře bruslí Kratochvíl. Sudí Šír a Hejduk si situaci ještě ověřili u videa.

V závěru se domácí ubránili při dlouhé power play Zlína, při které se po zákroku Gazdy marně dožadoval vyloučení u rozhodčích domácí kapitán Plekanec s krvácející pusou. Posledních 109 sekund měl Zlín navíc přesilovku po Sotnieksově vyloučení, ale Brízgalu už nepřekonal.

Hlasy trenérů:

Otakar Vejvoda (Kladno): „My jsme byli hodně spokojení s první třetinou. S pohybem, vyhrávali jsme souboje, stříleli jsme. Po druhé třetině jsme říkali, že jsme trošku přestali bruslit. Zlín tam měl dvě velké šance. Ve třetí třetině jsme se soustředili na defenzivu, abychom ten zápas ubránili. Jsme spokojení s dvěma a půl třetinami.“

Miloš Říha (Zlín): „Utkání v celkovém důsledku rozhodly dvě naše chyby, kdy jsem soupeři opět přihráli na dvě branky. A to na začátku první třetiny v rozmezí 2. a 5. minuty. Myslím si, že naše hra se postupně lepšila. Hlavně ve fázi v druhé třetině, kdy jsme si vytvořili dostatek vyložených příležitostí na to, abychom zápas minimálně dotáhli. Bohužel jsme je neproměnili. Samozřejmě se to hraje jinak, kdyby to bylo 1:2, 2:2, než se to hraje, když jsme inkasovali třetí branku. Chtěli jsme hrát až do konce. Myslím, že kontaktní gól to zdramatizoval, nějaký tlak jsme si v závěru vytvořili. Bylo to z naší strany lepší utkání než včerejší, výsledek je samozřejmě negativní. Musíme spoustu věcí zlepšit. Série je 0:2, ale hraje se na čtyři vítězné zápasy. Věřím, že doma budeme odvážnější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:56. Slováček, 04:27. Beran, 44:50. Babka Hosté: 47:55. Kratochvíl Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš (A), Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund (A) – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki. Hosté: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Suhrada, Riedl, Talafa – Kubiš (A), Sadovikov, Köhler (C) – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Frömel, Hejcman, Pospíšil. Rozhodčí Šír, Hejduk – Brejcha, Zíka Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků

