Kladno si oddychlo. A jak dál? Jágr i Plekanec nejspíš budou pokračovat

Hokejoví Rytíři zůstávají extraligoví. Zvládli svoji klasiku posledních let. Baráž… Tentokrát s přehledem přejeli Zlín ve čtyřech utkáních a nově zrekonstruovaný zimák v Kladně i dál uvidí elitu. A uvidí také nestora Jaromíra Jágra v akci? I v jednapadesáti letech? Podle informací iSport.cz by měl hrát dál! Stejně je velká šance, že bude pokračovat i další klíčový muž, 40letý kapitán Tomáš Plekanec. Naopak končí Adam Kubík. A jak je to s dalšími hráči?

Kladno si oddychlo. V nejkratším možném čase zdolalo Zlín, kterému vystavilo závoru a nepustilo ho do extraligy. Svoje místo si uhájilo. A jak to bude dál? Web iSport.cz se snažil zodpovědět základní otázky.

Ta nejdůležitější, která zajímá hokejovou veřejnost napříč všemi kluby. Bude pokračovat Jaromír Jágr?

Legendární útočník, jemuž je 51 let? I když on sám to nejspíš po zápase neřekne naplno, ale podle informací Sportu by měl hrát i nadále! Láska k hokeji je u něj nehynoucí.

Navíc stále stíhá, v základní části odehrál 26 zápasů, v nichž si připsal 14 bodů (5+9). Skóroval i po padesátce. Hlavně v přesilovkách je pořád nebezpečný. U něj všechno záleží na zdraví. To mu v druhé polovině sezony drželo. Takže se dá předpokládat, že brusle nezahodí do kouta.

Možná nebude hrát hned od začátku sezony, protože ho přes léto opět budou naplno zaměstnávat starosti o klub a nebude mít tolik času na svůj trénink. Takže v tu dobu nejspíš zvítězí jeho majitelská a manažerská role.

Ale postupně opět naskočí. I proto, o čem kolikrát mluvil. S Jágrem v sestavě má majitel Jágr o něco ulehčenou roli při shánění peněz a plnění rozpočtu.

A pochopitelně se bude snažit tým posílit tak, aby už se nehrála baráž. Je jasné, že se kádr musí posílit. Koho má v hledáčku? Podle informací iSportu jsou ve hře švédští hráči, i vzhledem k napojení na kouče Otakara Vejvodu, jenž právě v téhle severské zemi dlouho působil a žil.

Konkrétní jména ale zatím jasná nejsou.

Pokud se nestane nic mimořádného, měl by pokračovat i muž, jenž má na hru týmu největší vliv. Kapitán Tomáš Plekanec. Kontrakt mu sice vyprší po sezoně, ale to u něj není nic výjimečného. Existuje velká naděje, že by měl pokračovat i dál. Ale definitivně se rozhodne až během jara nebo léta.

„Proč by končil, když na to má?“ reagovala i jeho manželka Lucie Šafářová v nedávném pravidelném sloupku pro Sport Magazín. Ale pochopitelně dodala, že to záleží hlavně na něm.

Ovšem také u něj nejspíš zvítězí láska k hokeji. I ke Kladnu.

Podívejte se na jeho bilanci v základní části: 52 zápasů, 49 bodů (16+33). Co víc dodat? Skončil pátý v bodování, což je unikátní počin. Ve čtyřiceti letech. Navíc v týmu, jenž byl neustále u dna a nakonec hrál baráž.

Je jasné, že už by tuze nerad zase hrál vespodu tabulky, takže také on pochopitelně bude mít spolu s Jágrem zájem, aby se kádr vyztužil.

Pro fanoušky je důležitá i informace, že by měl pokračovat gólman Adam Brízgala, jenž si postupem času podmanil brankoviště a upozadil Kanaďana Landona Bowa. Právě on se postupně stal jedničkou, vychytal baráž a mělo by to na něm stát také v příštím ročníku.

Kontrakt nemá podepsaný ani centr Jakub Klepiš, ale rovněž u něj existuje šance, že ho prodlouží. Podobně je na tom i většina kádru. Zůstat by měli oba lotyšští obránci. Jak Cibulskisovi tak Sotnieksovi by měl klub uplatnit opci.

S největší pravděpodobností naopak svoje účinková u Rytířů ukončí švédský útočník Adam Brodecki, jenž se v české extralize příliš neadaptoval, a jeho výkony zůstaly za očekáváním. Ve 45 zápasech se trefil pouze osmkrát.

Přitom přicházel právě s pověstí kanonýra.

Je také jasné, že odchází útočník Adam Kubík. Kladenský patriot a odchovanec, jenž klubu odváděl skvělé služby. Ale už na konci základní části vyšlo najevo, že se upsal budějovickému Motoru.

„Ale to nic nemění na tom, že v baráži udělám maximum! A věřím, že neodcházím ve zlém a nikdo na mě není naštvaný,“ uvedl Kubík ještě před zápasy o všechno.

Rytíři teď chvíli budou slavit, ale pak už brzo začnou myslet na příští ročník. Za žádnou cenu už nechtějí dopustit, aby opět byl barážový.

