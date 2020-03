Vary to roztočí. Hradec se má na co těšit, jsme hokejovější! věří Černoch | iSport.cz

Jedna porážka s námi nezamává, jsou si jistí v kabině Karlových Varů. V základní fázi sezony chválený tým Energie narazil do hradecké zdi v prvním utkání předkola extraligového play off, padl 1:3 a v úterní odvetě (19) musí zabrat výhrou, aby ve čtvrtek nečelil mečbolu Mountfieldu… Hosty zaskočila zejména trojice Klíma, Perret, Jergl, která se podepsala pod dva góly. „Musíme na ně přitvrdit,“ má jasno útočník Jiří Černoch, který prožil den blbec. Po jeho nevyužité šanci Hradec šel do vedení a pak mu Trenérská výzva vzala srovnání na 1:1.

Jak byste popsal klíčové momenty?

„Rozhodil nás neuznaný gól na 1:1, pak jsme dostali druhý a dlouho jsme se z toho dostávali. Ale od půlky zápasu jsme Hradec začali přehrávat. Jenže bohužel, oni, jak vedli, zavřeli to a už se k nim těžko dostávalo.“

Neuznaný gól byl na hraně…

„Vojta Polák mi dal nahrávku, viděl jsem Martina Kohouta, že je na masce, tak jsem vystřelil… Vůbec by mě nenapadlo, že tam mohl nastat problém. Až na střídačce mi kluci říkali, že byl náš hráč asi v brankovišti, ale nemůžu soudit, neviděl jsem záznam.“

Překvapil vás Hradec něčím?

„Vůbec. Věděli jsme, co budou hrát, bylo nám jasné, že jestli budeme prohrávat, tak to zavřou. V úterý musíme dát první gól my a uvidíme, co pak budou předvádět. Myslíme si, že jsme hokejovější, bohužel oni dnes hráli víc play off hokej.“

Třetí třetinu jste zvládli výborně, co jste si k ní řekli v kabině před jejím nástupem?

„Řekli jsme si, že zkusíme posledních dvacet minut na ně zatlačit. Ukázali jsme jim, že se v úterý mají na co těšit, že po nich půjdeme od začátku. Věřím, že tak jak jsme skončili, tak zítra začneme. Naši fanoušci se mohou těšit na to, že nic nezabalíme, dokud neprohrajeme tři zápasy, budeme se o to rvát. My do čtvrtfinále rozhodně chceme jít.“

Dá se říci, že vás porazil Perretův útok, co s nimi v odvetě plánujete?

„Víc přitvrdit, nenechat je rozjet. Ti tři nám dělali největší problém, nevybavuju si, že by nám některá jiná jejich lajna dělala potíže… Na ty tři se jednoznačně musíme zaměřit.“

Jak moc vám na ledě chybí zraněný lídr Václav Skuhravý?

„Ohromně chybí. Má hrozně moc zkušeností, je to kvalitní hráč, silný na bulích, jeho zkušenosti chybí. Naštěstí Venca chodí na střídačku, takže nám dává pozitivní impulsy, je to pro nás podpora na střídačce. Venca hodně chválí, pokud uděláte dobrou maličkost, dokáže to ocenit. Trenér (Pešout) nemá čas sledovat veškeré detaily, od toho tam právě je Venca, který nás za maličkosti pochválí a sem tam připojí nějakou radu.“

