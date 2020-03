Bez diváků? Chtěli jsme nakopnout sami sebe, líčil zlínský bek Ferenc | iSport.cz

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Do zápasu se položil stejně jako celý Zlín. Obránce Jakub Ferenc rozdával rány, ještě víc jich musel přijmout. Zejména od olomouckého drsňáka Jana Švrčka. „Bolí to míň, než kdybychom prohráli,“ usmál se obrovitý bek po výhře Beranů ve druhém duelu předkola, které se odehrálo bez diváků. Stav série je 1:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:56. Dujsík Hosté: 16:58. Okál, 46:43. Honejsek, 49:47. Okál Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Valenta – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – V. Tomeček, Kolouch, Skladaný. Hosté: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Buchta, Freibergs, Gazda, Ferenc – Köhler, Fořt, J. Ondráček – Popelka, Kubiš (A), Honejsek – Claireaux, Dufek, Šlahař – P. Sedláček, Herman, Okál. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva hráno bez diváků diváků

Neměli jste strach, zda se vůbec bude hrát?

„Od začátku jsme to sledovali. Informace byly, dívali jsme se na televizi. Pak vyběhlo, že se bude hrát bez diváků. Musíme to akceptovat. Ubojovali jsme bod. Jeden zápas, který jsme potřebovali.“

Jaké to bylo hrát bez lidí?

„Je to něco jiného. Nechci říkat, jestli dobré nebo špatné. Jako v přípravě. Není to úplně hokej, jaký byste chtěli hrát. Ale je to pro oba mančafty stejné. My jsme měli větší tempo než včera. Dali jsme do toho víc bojovnosti, emocí. To, že nejsou diváci, vnímáte hlavně na střídačce. Na ledě ne. Olomoucké fanoušky, kteří fandili před zimákem, jsem sem tam slyšel až dovnitř.“

Druhý kouč Martin Hamrlík říkal, že je příjemné, když se na ledě i na střídačce najednou dobře slyšíte. Je to tak?

„To je pravda. Možná nám to pomohlo. Mluvili jsme na sebe a vezeme zasloužené vítězství. Další kroky jsou na jiných. Nevíme, co bude dál. My jsme hráči, a když nám řeknou, hrajeme. Na play off se chystáte celou sezonu. Bylo by těžké vyrovnat se s tím, že to teď skončí. Určitě chceme hrát. Je fakt, že my jsme měli malé play off už před Vánoci, kdy jsme se dostávali z bojů o záchranu. Jak říkal Zaťa (kapitán Komety Martin Zaťovič): hokej se hraje až v březnu.“

Byly emoce po gólech stejné jako kdyby byly tribuny plné?

„Trošku víc jsme to slavili. Řekli jsme si, že nakopneme sami sebe a dáme do toho víc emocí. Splnili jsme to, co jsme před zápasem chtěli. Už to mělo play off parametry. Až na ty diváky.“

Vás to docela bolelo, že?

„Bolelo. Ale bolí to míň, než kdybychom prohráli. Se Švrkem (Janem Švrčkem) jsme oba siloví hráči. Není tam žádná zákeřnost, jsou to prostě souboje. Od toho jsou rozhodčí, aby ty situace posoudili.“

Nějaký chuligán propíchl vašemu autobusu gumu a další nařízl. Co vy na to?

„Nadávky beru, to jsou emoce. Ale tohle je zbytečné, za čárou. Je to škoda na cizím majetku.“

