Smutný den v Hradci: Bez klobás, fanoušků i piva. Ani sudí nevadili | iSport.cz

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Muž v oranžové pořadatelské vestě za bytelnou vstupní bránou u vchodu pro hráče byl nekompromisní. „Bohužel nejste na seznamu, dnes ne,“ reagoval na novinářský dotaz, zda je vstup možný. Bylo krátce po sedmnácté hodině. V rukou držel jmenný seznam v podstatě VIP osob, které směly dovnitř. Obvyklý počet obsluhujícího personálu byl značně ořezán.

„Zrušili jsme úklidovou službu, ze šesti ledařů jsme povolali dva, nejspíš ani nebudou lidé na statistiky,“ informoval jeden ze zaměstnanců klubu. Zástupci médií se nakonec dostali dovnitř až po intervenci na nejvyšších hokejových místech, kde vstup novinářů odsouhlasili.

Vysílačky pořadatelů, upevněné u pasu, byly v neustálé permanenci. Muži ve svítících vestách se navzájem ujišťovali, kdo smí dovnitř a komu bude přístup jistojistě odepřen. Panovala lehká nervozita, logicky – podobný problém extraliga a tedy ani hradecká organizace dosud neřešily.

„Všechno musí sedět, má přijít hygiena,“ zaznělo v hloučku pořadatelů. S předpokládanou obavou, že návštěva bude sčítat osoby na stadionu. Kdyby jejich počet přesáhl zmíněnou stovku, klub by si řekl o mimořádně mastnou pokutu. Kdo očekával „načerno“ obsazené skyboxy s partnery klubu a jinými mecenáši, netrefil se. Lóže zůstaly zavřené, nerozsvícené.

Na poslední chvíli se dovnitř dostali i členové záchranné služby.

Možná nejvěrohodnější úsměvy rozdávali před zápasem páni rozhodčí. Věděli totiž, že jim nebude sborově nadáváno do černých s… A to v Česku zažijete málokdy.

Při vstupu do arény asi deset minut utkáním jste si připadali téměř jako obvykle. V očekávání hokejového divadla. DJ pouštěl tradiční burácivé songy, ale po pár krocích bylo samozřejmě všechno jinak. Nikde nikdo, sem tam ochranka s telefonem v ruce, žádné fronty před osiřelými bufety, z nichž se jindy line úžasný mix mnoha vůní. Skvělé klobásy protentokrát nejspíš ulehly do mrazáku, sudové pivo zůstalo nevytočené, kotel čínských nudlí se nesmažil. Lavice prázdné, naskládané na sebe.

Narváno bylo jen v prostoru pro novináře, kteří dostali jednoznačný pokyn: „Jedině sektor E, jinam si prosím nesedejte,“ zazněl požadavek, jenž byl poslušně vyslyšen. Jenom fotografové obcházeli ochozy stadionu, to aby co nejvěrohodněji zvěčnili zvláštní aranžmá extraligového play off.

Komorní večer jen pro zvané, mocně připomínající modelový zápas za (polo)zavřenými dveřmi, po 155 minutách hry skončil.

Z diváckého hlediska to bylo v Hradci smutné • Foto ČTK

S potleskem na karlovarské střídačce. Takže ve čtvrtek v lázních ticha znovu? „Dokážu si představit, že by se hokejová sezona odpískala úplně, ale bylo by to kruté. Věřím, že do čtrnácti dnů se situace uklidní, problémy odezní a bude to pryč,“ doufá kouč Karlových Varů Martin Pešout. „Předpokládám, že se předkolo normálně dohraje a pak přijde na řadu hlasování klubů. Věřím, že semifinále se bude moci hrát před nabitými halami…“

Velké téma koronaviru logicky rozebírali i v karlovarské kabině. „Na rozbruslení jsme o tom hodně debatovali, všichni chceme hrát. I bez lidí to byl dnes vynikající, skvělý zápas,“ pochvaloval si trenér Energie velmi dobrou kvalitu druhé partie.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 3:5. Vítěznou branku hostů vstřelil Polák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:16. Perret, 26:01. Jergl, 55:25. Koukal Hosté: 00:29. Flek, 36:47. Eminger, 41:57. Skuhravý, 58:26. V. Polák, 59:54. Vondráček Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Čáp, F. Pavlík (A), Šalda, Šidlík – Smoleňák (C), Koukal, Dragoun – Jergl, Klíma, Perret – Orsava, Cingel, R. Pavlík – M. Chalupa, Lev, R. Pilař. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), M. Rohan, Eminger, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek (A) – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Černoch, V. Polák – Vondráček, Skuhravý (C), Osmík. Rozhodčí Kika, Svoboda – Bryška, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Mountfield HK

Vše o klubu ZDE

HC Energie Karlovy Vary

Vše o klubu ZDE