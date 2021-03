Hokejový bůh nám to vrací, ale s Plzní ještě není konec, varuje Nahodil

Jak vypadá pohoda? Zeptejte se olomouckého útočníka Lukáše Nahodila (32), jenž ve dvou zápasech v Plzni nasbíral čtyři body (1+3) a vydatně tak Moře pomohl k senzačnímu vedení 2:0 v sérii. Výbornou náladu po výhře 3:2 demonstroval centr první lajny nejen na ledě, ale i na tiskovce. Šest minut vtipkoval, culil se, až ho vedle sedící trenér Zdeněk Moták pochválil: „Nahec to řekl všechno krásně, je to náš tiskový mluvčí.“

Fajn pocity, viďte?

„Jsme nadšení, protože jsme znovu vyhráli a díky tomu si vezeme domů dvoubodové vedení. Ještě to ale bude těžké, protože Plzeň má kvalitní tým, výborné hráče. Není nic hotového.“

Je vedení 2:0 v sérii po dvou venkovních utkáních něco, co jste si ani nevysnili?

„Já nevím, mně se třeba dnes zdálo, že gól dám... (smích) Je pravda, že jsme chtěli urvat minimálně jeden bod, a máme dva. Za to jsme strašně šťastní, ale opravdu ještě není konec. Musíme udělat poslední krok.“

Bude třeba krotit euforii?

„Ještě zdaleka nejsme v další sérii, takže musíme být pokorní. Nesmíme vyletět někam do nebes, protože jeden gól může vše otočit. Uděláme však všechno pro to, aby to tak nebylo.“

Váš gól je možná přesně důkazem toho, že když je pohoda, spadne tam i taková šťastná trefa, že?

„Chtěl jsem puk vracet Vojtovi (Tomečkovi), ale jejich bek si to tam nějak srazil. Zaplaťpánbůh za to. My jsme tam však v průběhu zápasu sami odvolali faul (Petr Kolouch plzeňské vyloučení sportovně odvolal), tak třeba nám to hokejový bůh takhle vrátil.“

Plzeň - Olomouc: Kolouch sportovně odvolal faul na svou osobu

Nastřádal jste už čtyři kanadské body, přišla forma v pravý čas?

„Zrovna přišel pan trenér, takže se moc nemůžu hodnotit... (smích) Zatím je to super, ale na tom, kdo dělá body, nezáleží. Hrajeme jako tým. Vzadu máme fantastického Braňa Konráda a makáme od prvního do posledního člena týmu. Schválně neříkám slovo hráče, protože i kustodi nebo fyzioterapeuti jsou výborní a odvádějí parádní práci. Taky trenéři samozřejmě! Taháme za jeden provaz.“

Je cítit o to víc motivace, že napočtvrté už chcete přes Plzeň přejít a vrátit jim předchozí vyřazení?

„Nemyslím si, že je to o Plzni. Je to play off, každý chce postupovat dál. I kdybychom hráli třeba proti Spartě, tak bychom jeli naplno, abychom urvali vítězství v sérii. O soupeři to není.“

Zatím to není ani o Milanu Gulašovi, jehož perfektně strážíte. Je to klíčová taktika?

„Tu nemůžu prozrazovat. (úsměv) Samozřejmě víme, že Milan je asi nejlepší hráč v celé extralize, takže zvýšenou pozornost, když je na ledě, musíme mít. Ale Plzeň má kvalitní celý tým, musíme být ostražití neustále. Takový je náš hokej.“

Znovu vám vyšel začátek duelu, nečekali jste, že na vás domácí víc vletí?

„Připravujeme se tak, abychom to byli my, kdo bude lítat. Nechceme čekat na soupeře, chceme hrát svůj nepříjemný hokej, který předvádíme celou sezonu. Držme se toho, co vychází.“

Může to být i tím, že máte v současnosti možná lépe složený mančaft na play off boje než Plzeň? Že už to třeba není tolik o individualitách?

„Docela těžká otázka. Je pravda, že nemáme hráče, jako je Milan Gulaš nebo Tomáš Mertl, ale zase jsme buldoci. Tým je výborně poskládaný, myslím, že jsme ještě neřekli poslední slovo.“

Takže vám role papírového outsidera vyhovuje...

„Outsidera? Nevím. My se soustředíme na svůj hokej a vás média vůbec nečteme. (smích) Víme, že jsme šli z dvanáctého místa, ale známe svou sílu, což ukazují současné výkony.“

Nebojíte se, že kdybyste šli do karantény, tak pro vás sezona končí? A jste v tomto třeba ostražitější?

„Že bychom úplně odstavili manželky a nemohli domů za rodinou? To ne. Doba a situace je daná, nikdo nám nezakazuje se s někým setkávat.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:3. Hanáci opět šokovali. Domácí znovu marně dotahovali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. Dočekal, 44:45. Kodýtek Hosté: 01:02. Olesz, 09:27. V. Tomeček, 25:20. Nahodil Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – Malát, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, P. Musil, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Dočekal, Kracík, Kantner. Hosté: Konrád (Lukáš) – Valenta, Dujsík, Švrček (C), Rašner, Vyrůbalík, A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Pražák, Vrba – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna

HC Olomouc Vše o klubu ZDE