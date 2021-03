SESTŘIHY: Historický debakl! Dynamo zničilo Vary 11:3, Brno a Plzeň v krizi

Druhý den Generali Česká play off připomínal spíš exhibici než tuhý boj o postup. Hokejisté Pardubic ve druhém utkání předkola doslova zničili Karlovy Vary rozdílem 11:3. Historicky největší kanonádou ve vyřazovacích bojích české extraligy se tak přiblížili k postupu do dalšího kola. Brněnské Kometě se nepovedla ani druhá bitva ve Vítkovicích, kde prohrála 1:2 a jen jedna porážka jí tak dělí od konce sezony. Krok od vyřazení je rovněž až překvapivě Plzeň, která doma podruhé padla s Olomoucí (2:3). Hradec Králové pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky opět s poklidem porazil Litvínov (3:1) a od postupu do čtvrtfinále ho dělí jediná výhra.

Skvělý Dolejš znovu umlčel snajpra Muellera

Domácím z vítězné středeční sestavy vypadl kvůli zranění veterán Irgl, nejproduktivnější brněnský hráč Mueller naopak na ledě nechyběl. Ale ani on nebyl ofenzívě Komety nic platný.

Tým Vítkovic znovu aplikoval úspěšný recept ze středečního zápasu postavený na kvalitní defenzívě. Do not navíc Ostravanům nahrál poměrně rychlý vedoucí gól: Kalus nahozením do prostoru vybídl k úniku Malleta, který pak krátké sólo zakončil i přesnou trefou.

Brňané se složitě propracovávali do koncovky. Ale v 17. minutě měl po průniku Klepiše přesto nabito na vyrovnání Rákos, jenže zblízka minul odkrytou branku.

V úvodu druhé části už v přesilové hře Zaťovič puk za Dolejšova záda dostal, ale gól kvůli posunuté brance neplatil.

Jak se hosté tlačili za vyrovnáním, mezírkami v jejich obraně soupeř proskakoval do dalších možností. Kalus a Schleiss své příležitosti promarnili, zato ve 32. minutě Vítkovicím kombinace v přečíslení vyšla znamenitě a Svačina do prázdné branky přidal druhý gól.

Hosté se prosazovali obtížně, ale naději vzkřísili v úvodních minutách třetí části v přesilovce, v níž navíc bránící Kalus přišel o hůl. Brněnský zámek nakonec korunoval přesným švihem pod horní tyčku Král.

Kometu jako kdyby pokropili živou vodou. I proto, že Vítkovičtí se dále nechali vylučovat, nápor hostů sílil a domácí se bránili s vypětím všech sil. Při závěrečné power play létala na Dolejšovu branku rána za ranou, několikrát to zkoušel Mueller, ale vítkovický brankář všechno pochytal.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bylo to znovu velmi těžké utkání. Nastoupili jsme velice dobře a po dvou třetinách vedli 2:0. Kaňkou na jinak výborném a obětavém výkonu byla disciplína. Polovinu třetí části jsme hráli ve čtyřech, což bere spoustu sil, ale klobouk dolů, jak to kluci ubránili. Vedeme 2:0, ale přistupujeme k tomu s pokorou.“

Jiří Horáček (Kometa): „Série se k nám bohužel přesouvá za stavu 0:2 na zápasy. Teď máme úplně jasný plán, a to odehrát následující tři zápasy tak, jak jsme tady dneska odehráli třetí třetinu. Takhle musíme pokračovat, tak se chceme prezentovat - rvát se o každý puk.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 2:1. Dva góly domácích opět zkrotily hosty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:36. Mallet, 31:26. Svačina Hosté: 43:44. F. Král Sestavy Domácí: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, Holland, Gulaši, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Plášek ml., Střondala, Schneider – Bondra, Kusko, Šoustal – Valský. Rozhodčí Hodek, Horák – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Bezradné Gulašovo komando blízko konce!

Hostům znovu vyšel úvod zápasu a již po 62 sekundách dokončil průnik Ostřížka úspěšnou dorážkou Olesz. Rychle mohl odpovědět Kodýtek, v dobré pozici ale vypálil nad. Naopak zaváhání plzeňské defenzivy potrestal v 10. minutě přesnou střelou z prostoru mezi kruhy Tomeček a zvýšil na 2:0. Až poté domácí zpřesnili kombinaci a po šikovné zadovce Kracíka Dočekal zblízka snížil.

Následně Indiáni nevyužili dvě přesilovky a na začátku prostřední části podržel Hanáky gólman Konrád, který se stihl přesunout proti Stříteského střele bez přípravy z pravého kruhu a vytěsnil mimo i Suchého zakončení samostatného úniku. Střelecky aktivnější však zůstali hosté, a tak musel gólman Frodl zlikvidovat nebezpečné dorážky Ostřížka a Olesze. Navíc ve 26. minutě při přečíslení dvou na jednoho srazil Kvasnička nešťastně přihrávku Nahodila do vlastní sítě.

Na olomoucké vedení 3:1 nedokázali nervózní Indiáni zareagovat ani při přesilové hře a poté je zabrzdila nedisciplinovanost. Před koncem druhé třetiny je mohl potrestat Olesz, na hranici brankoviště však bekhendem přestřelil odkrytou branku a v úvodu závěrečné dvacetiminutovky zkušený útočník překombinoval přečíslení tří na jednoho a při vyloučení Klimka udeřilo na druhé straně.

Ve 45. minutě se totiž prosadil střelou pod horní tyč Kodýtek. Vzápětí udržel domácí ve hře Frodl skvělým zákrokem proti táhlé střele osamoceného Strapáče. Jinak se hosté spíše bránili a spoléhali na jistého Konráda, který si poradil s šancí Musila. Další výraznou příležitost si Indiáni vytvořili až při hře bez brankáře, nekrytý Pour ale olomouckého brankáře neprostřelil.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Bohužel se nám opět nepodařilo jít do vedení. Prohrávali jsme a horko těžko se to pak dohání. Soupeř chytí druhý dech a v osobních soubojích jsou lepší, s tím bojujeme. Nic nevzdáváme, do Olomouce odcestujeme s tím, že sem tu sérii chceme stoprocentně znovu vrátit. Oni jsou velice dobře defenzivně připravení. Mají to na tom založené. Všechny jejich lajny hrají stejně, v obranném pásmu jsou obětaví. Pokud přijdou šance, tak je prostě musíme proměnit, to je důležité. Vždycky se dá něco změnit. Mám na to zítra celý den, abych si to ještě nechal projít hlavou. Uvidíme, jestli do té sestavy sáhneme. Chce to tam dát ještě větší srdíčko a hrát více kompaktněji vepředu i vzadu. Musíme se celkově srovnat a začít proměňovat šance. Existuje pořád šance tu sérii vrátit do Plzně.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Z naší strany to byl opět velice kvalitní zápas podpořený maximální mírou bruslení, obětavostí a maximální extrémní bojovností, kterou potřebujeme. My máme vyrovnané všechny čtyři formace. Není důležité, kdo tu branku vstřelí, ale abychom jich dali více než soupeř. Myslím, že jsme si vítězství určitě zasloužili. Vstupy do utkání jsou vždycky důležité. Jakmile vstřelíte branku, tak se vám hraje lépe a můžete si více dovolit. V obou zápasech jsme šli do vedení a bylo to pak i ve zbytku zápasu vidět, přestože byl napínavý až do poslední vteřiny. Zaslouženě si odvážíme domů dvě výhry. Bude to ale velice těžké doma uzavřít. Je důležité, abychom zůstali pokorní, což jsme zdůraznili po zápase i hráčům. Na to, že nejsou diváci, si nemůžete zvyknout. Cítí to i hráči, že něco chybí, smazává se tím výhoda toho domácího prostředí.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:3. Hanáci opět šokovali. Domácí znovu marně dotahovali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. Dočekal, 44:45. Kodýtek Hosté: 01:02. Olesz, 09:27. V. Tomeček, 25:20. Nahodil Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – Malát, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, P. Musil, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Dočekal, Kracík, Kantner. Hosté: Konrád (Lukáš) – Valenta, Dujsík, Švrček (C), Rašner, Vyrůbalík, A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Pražák, Vrba – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Růžičkova parta v poklidu blízko čtvrtfinále

Hosté se museli obejít bez potrestaného kapitána Hübla, místo kterého se do sestavy dostal Helt. V elitní přesilovkové formaci Vervy klíčového hráče Severočechů nahradil Svoboda a hned v první početní výhodě o sobě dal vědět, při Orsavově trestu trefil dvakrát tyč.

Litvínovští byli aktivní, ale v obraně pozorně hrající domácí je do velkých šancí nepouštěli. A v 15. minutě sami udeřili: skóre otevřel po krásné individuální akci obránce Šalda, jenž přešel přes dva hráče soupeře a trefil se pod horní tyč.

Východočeši se poté ubránili při Perretově trestu, v dobré pozici nepřesně zakončoval Cibulskis, v závěru první třetiny ale Litvínov vyrovnal. Ve třetí početní výhodě překonal Mazance poprvé v sérii po rychlé kombinaci se Svobodou přesně zakončující Pospíšil.

Ve 24. minutě byl vyloučen Lukeš a Mountfield stejně jako ve středu využil hned první přesilovku. Litvínovští se zapomněli v útoku a po rychlém kontru překonal Godlu Orsava. Prakticky vzápětí mohl vyrovnat Jarůšek, Mazance však nepřekonal. Severočeši byli střelecky aktivní, domácí ale efektivnější. V 39. minutě je přiblížil výhře Koukal, který tečoval Nedomlelovu střelu od modré čáry.

Zdramatizovat duel mohl hned na začátku třetí třetiny Zdráhal, královéhradeckého gólmana však nepřelstil. Šanci Kevina Klímy na druhé straně zastavily hned dva fauly hostů, v následné přesilovce se však do největší šance dostal polský útočník ve službách Vervy Zygmunt. V 52. minutě nepřekonal Mazance ani Hanzl a Hradec Králové udržel vedení i při závěrečné power play soupeře.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Bylo to opět těžké a vyrovnané utkání, soupeř hrál dobře. Byl to zápas nahoru dolů a bylo důležité, že poté, co soupeř vyrovnal na 1:1, se nám povedlo v přesilovce dát na 2:1. Rozhodly maličkosti. Jsem rád, že jsme zápas ve třetí třetině dohráli velice dobře. Byli jsme aktivní a bylo vidět, že Litvínovu to dělá trošku problémy. Udělali jsme druhý krok, ale hraje se na tři vítězství a my potřebujeme udělat ještě jeden krok.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Byl to velmi podobný zápas jako ve středu. Měli jsme slabší začátek, na konci první třetiny jsme vyrovnali a myslím si, že ve druhé třetině jsme byli lepší. Když jsme získávali momentum na naši stranu, tak jsme v oslabení chybovali, dostali jsme gól, hned nato i třetí. Proti mužstvu jako je Hradec se to těžko otáčí. Musíme být daleko důraznější. V zakončení hoříme, máme šance, ale chybí tam důraz do brány. Jeden gól ve dvou zápasech je málo a pokud chceme postoupit, musíme jich dát více. Snaha tam byla, ale něco tam chybí. Je potřeba, aby někteří hráči vystoupili z komfortní zóny.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 3:1. Hradec připisuje druhý bod, vítězný gól dal Orsava

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:53. Šalda, 24:50. Orsava, 38:19. Koukal Hosté: 19:46. Pospíšil Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák (C), Koukal, R. Pilař – J. Veselý. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka (A), Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, Žejdl, F. Lukeš (C) – P. Svoboda, Gerhát, Látal – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva Bez diváků diváků

Rekordní kanonádu řídili Camara a Zohorna!

Shodně pěti body za dva góly a tři asistence se zaskvěli útočníci Anthony Camara a Tomáš Zohorna, čtyři nahrávky nasbíral obránce Marek Ďaloga. Dvakrát se mezi střelce prosadil z domácích ještě útočník Matěj Blümel a v karlovarském dresu jakub Flek.

Hokejisté Pardubic nakročili velmi rázně za druhým vítězstvím v sérii již v první třetině. V šesté minutě zachránila Energii úspěšná trenérská výzva z důvodu Poulíčkova postavení v brankovišti, poté ale Dynamo spustilo svou kanonádu: o minutu později se v přesilovce prosadil Camara, v následné početní výhodě zavěsil pod horní tyčku Zohorna.

Karlovy Vary se sice také prosadily ve své první přesilové hře zásluhou Vondráčka, v následné hře čtyři na čtyři však vrátil Dynamu dvoubrankový náskok Mikuš. Po třetí pardubické trefě Energie vystřídala brankáře, Novotného sice nahradil Habal, ale bez inkasované branky vydržel pouze tři a půl minuty. Poprvé v extralize se nejprve trefil Vála, výjimečnou první třetinu domácích završil Paulovič - 5:1.

Východočeši pokračovali v gólovém galapředstavení i po přestávce. Už 34 sekund po startu druhé třetiny vstřelil svůj druhý gól v utkání Zohorna, neutekla ani minuta a Pardubice se zásluhou Romana radovaly posedmé. Za dalších 45 sekund se prosadil Kosticyn. Drtivý nástup i do druhé třetiny dokonal Camara, v čase 22:57 Dynamo vedlo již 9:1. Domácí tak stihli čtyři góly v rozmezí dvou minut a 23 sekund.

Západočeši sice zásluhou Fleka snížili, jenže desátý gól červenobílých vsítil o chvilku později Blümel. Nárůst skóre nepolevoval ani v poslední minutě druhé části hry, kdy se podruhé v utkání prosadil Flek.

Brankostroj se zastavil až v závěrečném dějství. V jeho úvodu útočil Flek na hattrick, hbitým rozklekem jej ale vychytal Klouček. Ve 49. minutě Nakládalovo nahození neúspěšně tečoval Kousal a po nastřelené tyčce Poulíčkem uzavřel kanonádu Blümel.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Nám se povedly dvě přesilovky a dá se říci, že od třiadvacáté minuty se zápas prakticky dohrával. Sehráli jsme skvělé utkání, dařilo se nám v koncovce. Play off se však nehraje na skóre, ale pouze na výhry. A my jsme získali druhý bodíček. Ve třetí třetině jsme chtěli neinkasovat, což se nám podařilo. Teď nás čeká odveta v Karlových Varech, musíme se na ni co nejlépe připravit.“

Martin Pešout (Karlovy Vary): „Do utkání jsme vstoupili dobře a měli jsme několik šancí. Udělali jsme pak zbytečný faul čtyřicet metrů od naší branky, pak se zápas vyvíjel ve prospěch domácích, kterým tam napadalo úplně všechno. Nastřelili jsme pak tyčku a místo vyrovnání jsme obdrželi další gól. I za stavu 3:1 jsme měli přečíslení tří na jednoho, místo toho jsme dostali čtvrtou branku. Pak už to byla centrifuga. Nepamatuji si, že by někdy tým dostal šest gólů za pět minut... Jsem rád, že jsme to pak sehráli se ctí a snažili se hrát hokej.“

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 11:3. Camara pěti body řídil debakl hostů