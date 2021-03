Drtivé přesilovky Bruslařů? Příprava u videa a sto procent na ledě, říká Zbořil

Bruslaři dál válí! Nejenže vyhráli i třetí duel čtvrtfinále Generali Česká play off proti Pardubicím (4:2). Mladá Boleslav demoluje Dynamo v přesilovkách, které se týmu z města automobilů v základní části nedařily. „Hodně jsme se na to připravili, ukázali jsme si to na videu,“ prozradil po třetí výhře útočník Adam Zbořil. Z úspěšnosti 15,42 procent (10. v extralize) se za tři zápasy play off vyhoupli na úctyhodných 36,84 procent!

Začíná přesilová hra Mladé Boleslavi. Martin Ševc si na modré čáře párkrát vymění kotouč s Davidem Šťastným, případně Joonou Jääskeläinenem. Pak se buď otevře šance na střelu pro kanonýra Šťastného, nebo… se puk prohodí k brance, kde jsou připraveni Jakub Kotala s Adamem Zbořilem. Tak padl první gól v úvodním utkání, téměř totožně i v pondělí trefa na 2:1.

Čím to je, že zatím válíte v přesilovkách, které se vám v základní části nedařily?

„Hodně jsme se na to připravili, ukázali jsme si to na videu. Každý do toho dává sto procent, a to je hlavní.“

Takže jste se v pauze před čtvrtfinále hodně věnovali nácviku přesilovek?

„Neřekl bych, že hodně, nebo nějak extrémně moc. V sezoně to trénujeme celou dobu. Ale jak jsem říkal, dáváme do toho sto procent.“

Přijde mi, že hráči Pardubic si s vaší přesilovkou moc nevědí rady. Hodně si hlídají Davida Šťastného, pak z toho ale vzniká mnohem větší prostor pro vás či Jakuba Kotalu.

„Hodně jsme se dívali na video, jak to Pardubice hrají. A nehrají to nijak odlišně, než to hráli v základní části. Udělali jsme si na to svůj obrázek, svůj vzorec, co chceme hrát, jak reagovat na jejich postavení. Zatím se nám to daří.“

Pardubice se na vás ve třetím utkání lépe připravily. Sedí to?

„Byl to těžkej zápas, soupeř do toho vlítl s vervou, my taky. Zezačátku to bylo nahoru dolů, pak se to uklidnilo, padly tam góly. Zase jsme vedli o gól, pak 1:1, zase se to narovnalo na 2:2. Naštěstí jsme hned vzápětí dali na 3:2, tím se zápas trošku uklidnil z naší strany a hráli jsme, co jsme chtěli.“

Podaly Pardubice nejlepší výkon v sérii?

„Asi jo, vlítli na to trošku jinak. Využívají domácího prostředí, mají větší stadion, všechno je tady v hale takový větší. Puk si umí nahrát přesně i dlouhou přihrávkou, zezačátku nám to moc nesedělo. Pak jsme si na to zvykli.“

V sérii jste ještě neprohrávali, v pondělí jste dali rychlý gól na 1:0. Je to vždy důležité?

„Určitě. Tým to dostane do pohody, může hrát, co chce. Svůj vlastní styl, který preferuje. Nemusí se přizpůsobovat. My chceme hlavně udávat tempo zápasu, to je hlavní.“

Anthony Camara dostal v závěru osobní trest, málem došlo i ke strkanici po siréně. Bylo důležité v tu chvíli udržet emoce na uzdě?

„Chceme hrát koncentrovaně a hlavně být disciplinovaní. Disciplinovanej výkon, to je to, co nás musí zdobit. Doteď nás to i zdobí, takže dobrý.“

V sérii vedete 3:0, s takovým vývojem jste možná ani nepočítali…

„V play off se nedá počítat s ničím. Buď to klape, nebo ne. Myslím si, že nám to zatím klape.“

Přesilovky Mladé Boleslavi 15,42 % 33/214 10. nejlepší v základní části 36,84 % 7/19 2. nejlepší v play off

