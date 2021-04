Birner: S Řepíkem jsme si napsali, ale vtípky jdou stranou. Teď jde o byznys

Jasný lídr. Výkony, produktivitou i působením v kabině. Jméno Michala Birnera vás napadne jako první, když byste měli jmenovat klíčového muže liberecké ofenzivy. Platí to už třetí ročník v řadě. Na jeho výkonech do velké míry závisí i výsledek semifinálové série proti Spartě. „Věřím, že tahle bitva ukáže fanouškům dobrý hokej,“ řekl k nadcházejícímu semifinále velikánů.

Padlo před semifinále vzájemné hecování s vaším blízkým kamarádem a sparťanským kapitánem Michalem Řepíkem?

„Napsali jsme si, ještě než začalo play off. Popřáli jsme si hodně štěstí. A poté, co postoupila Sparta, jsme si jen vyměnili několik zpráv, že to vyšlo, že budeme hrát proti sobě. A to bylo tak nějak všechno. Řekl bych, že se oba necháváme v klidu. Jsme natolik zkušení, že víme, že v téhle části sezony jdou nějaké vtípky stranou. Teď je to jen a jen o byznyse.“

Netradiční záležitostí mezi čtvrtfinále a semifinále je i dlouhá, jedenáctidenní pauza. Byl to velký nezvyk?

„Já dokonce jednou zažil i delší pauzu, tehdy trvala sedmnáct dní. Už je to asi nějakých deset, nebo dvanáct let. Co k tomu říct? Je to, jak to je. Samozřejmě, že je to dlouhé. Asi bychom byli všichni radši, kdyby se začalo o pár dní dřív. Na druhou stranu, mnoho kluků může doléčit zranění a šrámy. Diváci navíc chtějí vidět v téhle fázi sezony na ledě to nejlepší, takže z tohohle pohledu je to jedině dobře.“

A vám pauza seděla?

„V mém věku je to malinko jiné než pro mladší hráče. Tak nějak vím, co dělat, abych se na to nastavil, abych byl připravený. Ale přijde mi, že i v sérii s Hradcem byl první zápas velmi složitý. Trvalo, než jsme jako tým chytili tempo a atmosféru zápasů play off. Teď je to díky pauze pro nás i pro Spartu stejné.“

Vaší elitní formaci s Radanem Lencem doplnil mladý Adam Musil. Zatím si ve vaší souhře není nač stěžovat, že?

„Začnu tím, že velkou výhodou našeho týmu je, že letos to vyloženě nestojí na jedné lajně. Všechny se podílejí na střílení branek. Co se týče Adama, tak můžu říct, že je to velký profesionál, který si aktuální pozici vydřel tvrdou každodenní prací.“

Zapadnul k vám okamžitě, nebo bylo třeba předat několik rad a být trpělivý?

„Zapadl velice dobře. Byly tam části sezony, kdy hrál se mnou a s Tomášem Filippim, teď je s námi. Já třeba vím, že se mnou není úplně jednoduché hrát, jsem náročný na hráče okolo, stejně jako jsem náročný na sebe. I pro Adama to asi zpočátku muselo být složité, ale snažil jsem se mu pomáhat, říkat, co od něj potřebujeme. Šlo to rychle.“

Takže nenesl vaši náročnost úplně dobře?

„To se musíte zeptat spíše jeho. (usměje se) Já to tolik nepociťoval. Chci, aby naše lajna ze sebe vydávala každé střídání maximum. A jsou fáze zápasu, kdy člověk samozřejmě musí hrát jednoduše, na jistotu. Ale zase, jsme první lajna a občas musíme riskovat a snažit se vytvořit něco speciálního, abychom pomohli k výhře. Na to si Adam musel nejvíce zvyknout, že občas nemusí hrát tolik na jistotu a může zkusit něco vymyslet. On je ohromně silný ve hře jeden na jednoho. Toho se snažíme s Radanem využívat, aby nám tím vytvářel přečíslení.“

Bodování Liberce v play off od 2018/19 1. Michal Birner 17 (8+9) 2. Tomáš Filippi 10 (7+3) 3. Petr Jelínek 9 (8+1) 4. Jaroslav Vlach 9 (6+3) 5. Radan Lenc 7 (4+3) Pozn.: V přehledu jsou zahrnutí pouze současní hráči Liberce.

