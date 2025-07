Plzeň hledá góly: kladiva do akce? Koho proti Jablonci postavit ke kapitánovi

Prince Adu (21) patřil k nejlepším hráčům Plzně v přípravě. Jenže chybí mu produktivita, nebodoval v Pardubicích (5:1) ani proti Servette (0:1). Proti švýcarskému soupeři byla Plzeň nebezpečnější hlavně ve chvíli, kdy na plac vyslala z lavičky Rafia Durosinmiho (22) a Christophea Kabonga (21).

Důrazní, vysocí hráči se hodí při zakončení ve vápně, přesně to tým potřebuje, pokud doma tlačí do zamčeného soupeře. Dá se očekávat, že Viktoria bude mít proti Jablonci převahu. Silnou čtveřici útočníků může využít během zápasu i do střídání. Zatímco v úvodních dvou ostrých duelech začínal s kapitánem Matějem Vydrou pohyblivější Adu, na duel se severočeským celkem by mohlo dojít k rotaci.

„Kabongo se nám vrací po zranění, odehrál těch svých přibližně patnáct minut velice slušně, Rafik byl také cítit. Jim se hrálo dobře – hráli jsme na jednu bránu, létaly centry do soupeřova vápna. Pak byla jen otázka času se prosadit v boxu, kdy na to bylo dost situací. Pro Vydru a Adua to byl zpočátku jiný zápas,“ popsal úlohu svých hroťáků trenér Miroslav Koubek po úterní nepříjemné prohře 0:1 při vstupu do kvalifikace o Ligu mistrů.

Vydra má díky dlouhodobě nadstandardním výkonům a celkovému vlivu na mužstvo aktuálně jistou pozici ofenzivní jedničky, o post druhého forvarda bojuje zbylá trojice. Viktoria disponuje možná nejlepším útokem v lize a trenéři si s jeho složením mohou různě hrát.

„Adu mě proti Servette zaskočil, že obrovskou šanci na začátku zápasu nevyřešil dobře. Bohužel mu to sjelo, trefil to slabě doprostřed, gólman s tím neměl problém. Byla to velká škoda, uvidíme, jak to trenéři vyhodnotí. Jsem zvědavý, zda teď v útoku dojde ke změně, Adu se neprosadil ani v Pardubicích,“ upozorňuje pro Sport Martin Fillo (39), bývalý útočník Viktorie.

Aktuálně se po hráčské kariéře věnuje zejména projektu SportIQ zaměřující se především na měření fotbalových dovedností. „Moc mě to naplňuje, věřím, že to má budoucnost,“ dodává.

Zpět k Plzni. V Pardubicích i se Servette nastoupila ve stejné sestavě, přitom disponuje silným kádrem a nabitou lavičkou. Aktuálně se na sobotu s Jabloncem nedají čekat velké rotace – oba zápasy odehrála Plzeň velmi dobře, proti švýcarskému soupeři dominovala, nicméně pohořela na šance.

Ve chvíli, kdy se hraje v úterý a následně v sobotu, hráči stihnou dostatečně zregenerovat, kór v současné fázi na začátku sezony. Prostor na zotavení bude i do důležité středeční odvety v Ženevě, výraznější protočení může nastat až následně v Mladé Boleslavi. Tam už bude po čtvrtečním návratu ze Švýcarska času výrazně méně.

„Viktorka se poslední roky trefuje do posil, hned naskakují do základu a týmu pomáhají. Prince, Markovič, teď Ladra, tomu ty dva zápasy také vyšly. Spáčil také nehraje špatně, dokonce se v Pardubicích prosadil gólově. Skauting má Plzeň zmáknutý, kádr je nabitý,“ zmiňuje Fillo.

Hráči jako Tom Slončík, Jiří Panoš nebo Denis Višinský si v tuhle chvíli musí počkat na šanci. „Teď tam to místo není. Hrají Ladra, Červ a Šulc, záleží, co se bude v létě dít kolem Pavla, jestli dostanou mladí kluci větší šanci po jeho odchodu,“ dodává Fillo. „Já jim držím palce, zatím Plzeň nemá důvod něco měnit.“

