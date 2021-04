Pech sestřelil Grígera, Augusta zuřil. Sparta ale hlásí: Musíme přitvrdit!

Takhle vstoupit do semifinále rozhodně nechtěli. Po hladké jízdě čtvrtfinálovou dráhou přišel první náraz. Sparta doma schytala od Liberce debakl 1:5. První čárku v sérii do kolonky výher zapsali hosté. „Prohráli jsme, nemůžeme z toho však dělat tragédii. V neděli ale musíme být mnohem lepší,“ velí kapitán Michal Řepík, který zaznamenal jediný gól Pražanů.

Sice po dvaceti minutách vedli 1:0, ale výkon to z jejich strany nebyl dobrý. I když měla Sparta pauzu o dva dny kratší, rozehranějším dojmem působil Liberec. A ve výborném výkonu pokračoval i dál. Ve druhé části srovnal, aby pak v té závěrečné nasypal do sítě Alexandera Saláka další čtyři kusy. Domácí gólman dostal během necelých 18 minut více gólů než za čtyři utkání čtvrtfinále.

„Už ve druhé třetině se nám hra sesypala, trochu jsme přestali hrát. Ve třetí třetině jsme pak vůbec nedělali věci, jaké jsme si řekli, a Liberec toho využil. Do dalšího zápasu musíme přitvrdit, musíme přidat úplně ve všem,“ říkal obránce Tomáš Dvořák.

O jediný zářez Pražanů se postaral Michal Řepík, který využil skvělou přihrávku Romana Horáka. Spolu s Vladimírem Sobotkou byli jednoznačně nejnebezpečnějším útokem domácích. „Měli jsme šance, měli jsme přečíslení, ale nedali jsme góly. Kdybychom odskočili na 2:0, bylo by to jiné. Na kdyby se ale nehraje. Oni dobře bránili střední pásmo, počkali si na naše chyby. My jsme jim všech pět gólů v podstatě darovali. Ani jeden gól nebyl o tom, že by nás přehráli, my jsme jim to vyloženě dali,“ kroutil hlavou.

Bílí Tygři ve dvou hráčích aktivně napadali sparťanskou rozehrávku, domácí hráči pak kupili chyby. A bylo jich nezvykle moc. Liberec je trestal. „Staly se tam nějaké chyby. Tyhle týmy jsou opravdu hodně vyrovnané, každá hrubka pak vypadá jako obrovská, protože soupeře přivede k šanci,“ hodnotil minely trenér Miloslav Hořava.

„Hráčům jsme v kabině řekli, že se v tom nebudeme vrtat. Je to jeden zápas, takové play off je,“ přidal kouč. Podobně mluvil i Řepík. „Je to zatím jenom 0:1, nemůžeme z toho dělat tragédii. Musíme se z toho ale poučit, musíme být lepší,“ má jasno kapitán vítězů základní části.

Poprvé ve vyřazovací fázi si slabší chvíle vybral Salák. Zatímco Petr Kváča na druhé straně předvedl výborný výkon, brankář Sparty zatím na fazonu z minulé série nenavázal. Nejviditelnější chybu udělal při druhém gólu, který byl nakonec také vítězný. Rád vyjíždí proti střelcům daleko z branky, což se mu tentokrát vymstilo. Až ke kruhu ho pak smolně odtlačil vlastní obránce. Jaroslav Vlach neměl problém puk dorazit do prázdné branky.

„Takový je Sašův styl, nic mu ale určitě vyčítat nebudeme. Před brankou jsme nepokryli hráče, důraz tam byl velmi slabý. Proto jsme ten gól dostali. Nevyčítáme to ale nikomu, tohle se stane. To je hokej,“ zastal se svého gólmana Hořava.

V neděli bude mít Sparta možnost složit reparát a srovnat sérii. Otázkou je, jestli bude moct nastoupit Lukáš Pech, který v závěru utkání mimo hru loktem sestřelil Dávida Grígera. „Posrali jste posledních deset minut!“ řval na rozhodčí liberecký trenér Patrik Augusta. Sudí se omluvili s tím, že incident neviděli. V pozápasovém hodnocení byl pak kouč zdrženlivý. „Nemůžu to komentovat. Ještě se na to musím podívat, svůj názor na to ale mám.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:05. Řepík Hosté: 32:15. Najman, 41:47. J. Vlach, 48:52. Rychlovský, 54:20. J. Vlach, 59:26. J. Vlach Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (A) – Buchtele, Tomášek, Forman – Rousek, Pech (A), Zikmund – Dvořáček, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Šír, Kika – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 9 – Libeň

