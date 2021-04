Geniální instinkt Musila! Bekhendem naslepo zaskočil Saláka

Takovou trefou jen dělá čest slavné rodině! Liberecký útočník Adam Musil významně přispěl k výhře 3:1 nad Spartou a vedení 2:0 na zápasy v semifinále Generali Česká play off. Vítězný gól mladšího syna Františka Musila, někdejšího vynikajícího obránce, víc než dobře ukázal hráčovu hokejovou genialitu. Gólman Alexander Salák byl dokonale zaskočen, když ho čtyřiadvacetiletý střelec Bílých Tygrů překonal po skvělé otočce bekhendem a to zcela naslepo.

Klíčový okamžik druhé semifinálové bitvy mezi Spartou a Libercem? Rozhodně ano. Ještě než Adam Musil šokoval domácí defenzivu a přidal druhý gól, Pražané nakrknutí z neuznání gólu po úspěšně trenérské výzvě hostů bojovali o vyrovnání. Veškeré snahy party kolem kapitána Michala Řepíka však utnula paráda vnuka legendy českého hokeje Jaroslava Holíka (†72), který by bezpochyby měl obrovskou radost.

V 52. minutě hry Musil využil chyby obránce Sparty Tomáše Dvořáka, jenž si neuhlídal puk na hranici vlastního pásma. Liberecký forvard se následně vydal směrem k Salákově bráně, v patách však měl stále vytáhlého beka, který se snažil svou chybu napravit. Měl ale smůlu, rodák z Kanady ho geniálně zmátl, když si stáhl puk a po otočce vyslal puk střelou na bekhend, aniž by se vůbec podíval, kam míří. A trefil se přesně za záda zaskočeného zkušeného gólmana.

„Udělal jsem to tak nějak instinktivně… Nějak moc to netrénuju, ale prostě to vyšlo. Asi jsem překvapil i Saláka, takže jsem rád, že to tam spadlo,“ usmíval se Musil i přes roušku po druhém vítězství v Praze. Chválou na gólovou parádu nešetřil spokojený trenér Patrik Augusta, který trefu označil za hodně důležitou. „Byl hodně k užitku v závěru zápasu. Z pohledu diváka to vypadalo velice dobře,“ uznal vůdce střídačky Severočechů.

Před Musilem smekl i Michal Bulíř, střelec prvního a třetího gólu. „Adá je šikovnej. On tohle umí, krásně si toho beka nalákal na jednu stranu a ten se tam otočil. Myslím si, že mu na to skočil i gólman, takže krásný gól, hodně nám pomohl.“ Bílé Tygry ale proti Spartě netáhla pouze lepší a efektivnější produktivita v útoku. Opět je zdobily důsledné napadání a skvělá práce ve středním i obranném pásmu, přes které se mužstvo kouče Miloslava Hořavy a Josefa Jandače hodně těžko dostávalo.

Podle Musila se osvědčuje především dodržování pokynů trenérů a velice úspěšné vhazování, v němž si sám centr elitní liberecké lajny nevede vůbec špatně (ve druhém utkání 8 vyhraných buly z 16). „Začínáte s pukem, je to důležitá část hry, další osobní souboj, na který se musíme soustředit. Myslím si, že na buly jsme byli dobří po celou sezonu a teď v play off v tom pokračujeme,“ řekl český reprezentant.

Série se nyní z hlavního města České republiky přesouvá pod Ještěd, kde se Bílí Tygři příští týden ve středu a ve čtvrtek pokusí o další skolení Sparty a senzační postup do finále. Úspěšné pražské tažení nechávají Severočeši za sebou. Moc dobře si uvědomují, že půjde ještě o pořádně náročný boj.

„Samozřejmě je super, že jsme vyhráli na Spartě dva zápasy, ale série nekončí. Musíme urvat čtyři zápasy. Vracíme se do Liberce, musíme si dobře odpočinout, dobře trénovat a připravit se na třetí zápas, který bude hodně důležitý,“ má jasno Musil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:45. Tomášek Hosté: 07:23. Bulíř, 51:32. A. Musil, 58:47. Bulíř Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Rousek, Tomášek, Kudrna – Šmerha, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Ondráček, Špůr. Stadion

