Debut za Boleslav v 41 letech. Je to čest, že mě oslovili, řekl Trávníček

Do Třince ho nevezli na výlet, takže když první partii Boleslavští v Třinci prohráli (0:2), bylo jasné, že do odvety veterána Michala Trávníčka nasadí. Kapitán litvínovských šampionů z roku 2015, nyní ústecký útočník, odehrál za Bruslaře jeden loňský letní pohárový duel, v neděli navečer to pro něj byla ostrá premiéra v mistráku. Zvládl ji velmi slušně a podpořil výhru hostů 3:1. „Je to pro mě čest tu být,“ hlásil Trávníček.

Poslední zápas jste si zahrál v první lize za Ústí v půlce března proti Vsetínu. Přišlo mi, že jste absenci na ledě rychle prodýchal, nabral tempo a zápas zkušeně zvládl, co vy na to?

„Jo, jo. I když jsem se snažil udržovat v tempu během tréninků, zápasové tempo je vždycky o kus výš. První třetinu jsem se potřeboval trochu rozdýchat, pak už to bylo lepší. Vezeme si domů stav v sérii 1:1 a to je podstatné.“

Byl jste na ledě u prvního inkasovaného gólu, ale především u boleslavského na 3:1. Ten padl z ofsajdu, jehož jste byl autorem. V nadsázce řečeno jste byl v zápase o krok napřed než opačně, jak se mohl někdo obávat…

(se smíchem) „Snažil jsem se zkrátka co nejrychleji dostat do brány, jestli to byl ofsajd, tak škoda. My jsme oproti sobotnímu zápasu chtěli být agresivnější, důraznější, šlápnout víc na plyn, být rychlejší. Důraz vyhrává zápasy play off, vždycky je potřeba to do zápasu přenést.“

Třinec - Mladá Boleslav: Bernad navýšil vedení svého týmu, 1:3

V závěru domácí hráči působili poněkud nervózně, lehce podrážděně, těžko přijímali porážku. Je to bonus navíc pro vás k výhře?

„Je to play off, jde se na krev, soupeři se potřebujete dostat pod kůži. Někdy se povede jim rozhodit nás, někdy zase nám. Pokud se nám to povede víckrát, tím líp pro nás.“

Dobírali si vás hráči, že s vámi přišlo vítězství a odteď už budete muset být pravidelnou součástí sestavy?

„Já jsem tady záloha, abych nastoupil v případě, když se někdo zraní. Pak naskočím to zalepit. Asi tak. Jak to bude se mnou dál, není otázka na mě. Teď bylo potřeba naskočit, tak jsem naskočil, další zápas je na pořadu až za tři dny.“

Máte za sebou dlouhou kariéru, jak tu svoji výpomoc Boleslavi ve 41 letech berete?

„Pro mě je svým způsobem čest, že mě kluci oslovili, zda bych jim nepomohl a byl připravený pro případ potřeby. A jsem za to rád. Jak říkám, za začátku zápasu nebylo to ideální, ale s každou další třetinou jsem se do toho dostával víc a víc.“