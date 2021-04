Nahrávač Špaček cenil důraz Třince: Tohle musíme předvádět každý zápas!

Za sedm zápasů play off nasbíral už osm asistencí. Nikdo jich nemá víc. Nicméně na první trefu třinecký útočník Michael Špaček stále čeká. „Je jedno, kdo dá gól. Hlavní je vyhrát, abychom splnili cíl, který máme,“ říkal po třetím duelu semifinále Generali play off na ledě Mladé Boleslavi. Oceláři vyhráli 3:1, vrátili soupeři porážku z předchozího zápasu a v sérii vedou 2:1 na zápasy.

Hned při prvním střídání na ledě zpoza branky našel Jacka Rodewalda a Třinec rychle vedl. „Vyjel jsem z rohu, podíval jsem se kolem sebe a viděl jsem, že Jack tam má volnou hokejku, tak jsem mu jen nahrál níž mezi kruhy a pro nás se štěstím to tam propadlo,“ přiblížil Špaček celou akci. V sedmém zápase play off zapsal už osmou asistenci. Dělí se tak o vedoucí pozici v produktivitě.

Nechtělo by to už gól?

„Samozřejmě, že když dá člověk gól, tak mu to po psychické stránce pomůže, ale já jsem hrozně rád, že zatím vyhráváme zápasy. Je jedno, kdo dá gól, hlavní je vyhrát, abychom splnili cíl, který máme.“

Ve středu jste vyhráli, zase jste si vzali výhodu domácího prostředí na svou stranu. Jak hodnotíte třetí duel v sérii?

„Byl to těžký zápas, jako ty první dva doma. Předvedli jsme v zápase to, co jsme předváděli v tom prvním. Vyhrávali jsme osobní souboje, to nejvíc rozhodlo.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 1:3. Oceláři jsou o krok vpřed, rozhodl Martin Růžička

Po první třetině jste vedli 2:0. Jak moc důležitá byla první trefa?

„Vždycky pomůže, když dáte první gól. Zvedne to psychiku týmu. I po prvním gólu jsme navázali, pořád jsme hráli dobře. Takže to bylo hodně důležitý.“

Vedení jste si hlídali především spolehlivou obranou, Boleslav jste nepustili do moc velkých šancí.

„Hrozně důležité je, abychom vyhrávali osobní souboje. Jak v útočném pásmu, tak ve středním a obranném. Abychom hráli celoplošný hokej. A vyhrávali v každých zónách, to rozhoduje.“

Přišlo mi, že jste po prohře ve druhém zápase zase našli recept na hru Mladé Boleslavi. Sedí to?

„Ve druhém zápase nám trošičku chybělo vyhrávání osobních soubojů. Teď jsme zase byli lepší. Tohle musíme předvádět každý zápas!“

Na začátku druhé třetiny jste nepříjemně spadl hlavou na mantinel, vypadalo to nebezpečně. Jste v pořádku?

„Jo, v hokeji takové zákroky občas jsou. Oklepal jsem se z toho a jsem v pohodě.“

Přijde vám, že se série přitvrzuje?

„Je to play off, to je úplně normální. Hrajeme proti sobě víc zápasů, takže člověk si pamatuje, co se stalo třeba v předešlém zápase.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:18. Šťastný Hosté: 01:50. Rodewald, 12:02. Martin Růžička, 38:32. Miloš Roman Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrbas – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Trávníček, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Lacina – Brejcha, Pešek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav - Třinec: Po rychlém brejku dorazil puk do sítě Roman, 1:3

Mladá Boleslav - Třinec: Fantom Šťastný se uvolnil na střed a zápěstím snížil, 1:2