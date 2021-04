Stránský ukončil boleslavský bolehlav. Neudržíme ho, ví boss Třince

Platilo to i pro první tři semifinálové zápasy play off. Kletbu prolomil až ve čtvrtém duelu. Ovšem jeho tým padl 1:3 a série je nerozhodná 2:2. „Radost z gólu určitě mám,“ říkal Stránský. „Zvlášť po minulém zápase, kdy jsem nedal ani dvakrát do prázdné! Takže ano, radost mám, ale hraje se na výhry. A tu nemáme.“

V aktuální sezoně byl nejlepším střelcem základní části celé extraligy. V 50 zápasech nastřílel 33 gólů. O to zarážející byla jeho bilance proti Bruslařům. Dva roky jim gól nedal. Ve třetím semifinále měl dokonce dvě střely do prázdné brány, když už soupeř odvolal Jana Růžičku. Najížděl z pravé strany, nebyl od opuštěné klece daleko. Dojíždějící rival mu sice nalomil hokejku, ale to až těsně poté, co Stránský vystřelil. A minul. Na střídačce se nechápavě chytal za hlavu.

Solidních příležitostí měl proti Boleslavi víc. Nejenom v play off. Z jedenácti vzájemných zápasů mu statistici napočítali 24 střel. Na čtyři branky parťákům přihrál, ale sám se trefit nemohl. Ujala se až střela číslo 25.

Neúspěšnou sérii v hlavě pochopitelně měl. Góly se od něho čekají. I díky nim je už nějaký čas na radaru švýcarských klubů. Největší zájem má Davos. Do Švýcarska měl Stránský nakročeno už před aktuálním ročníkem, ale slibně rozjednané angažmá zhatila nejasná situace kolem koronaviru.

Pokud se nic zvláštního nestane, půjde ven po této sezoně. Potvrdil to i majitel klubu Ján Moder. „Máme zájem udržet celý tým, ale nedá se nic dělat, výkony některých hráčů jsou tak excelentní, že půjdou do jiných soutěží. Matěje bohužel neudržíme,“ řekl v Dračím studiu. „Nic není definitivní, ale Matěj chce hrát lepší soutěž. Vždyť i Honza (Peterek – sportovní ředitel) říkal, že má i na NHL. Taky si to myslím. Nebudeme ho držet na sílu.“

Stránský teď nové angažmá neřeší, chce úspěch s Třincem. A tomu hodlá podřídit všechno. Třeba i další gólový bolehlav. „Je jedno, kdo dává góly, důležité je, abychom vyhrávali. Každý z nás tomu musí dát úplně všechno a v dalších zápasech se hlavně musíme vyvarovat chyb.“

Matěj Stránský v sezoně základní část 50 zápasů, 52 bodů (33+19) play off 8 zápasů, 8 bodů (3+5)

