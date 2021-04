Kapitán Řepík: Tým ukázal charakter. Sedmý zápas? Ať postoupí ten lepší!

Odehrál fantastický zápas. Jako správný kapitán Spartu vytáhl z hrobu. Michal Řepík přichystal svým spoluhráčům všechny tři trefy. Asistence to byly parádní. Má obří podíl na tom, že se semifinále přesune pro rozhodující sedmý duel do Prahy. „Musíme do toho jít naplno, nechat tam všechno. Věřit si, užít si to a vyhrát,“ velí Řepík po výhře 3:2, kterou v 78. minutě trefil obránce Jan Košťálek.

Jaké jsou pocity po dalším enormně vydřeném vítězství?

„Jsme strašně rádi, že jsme se do celé série vrátili zpátky a srovnali stav. Situace pro nás nebyla vůbec jednoduchá, prohrávali jsme 0:3, teď nás čeká sedmý zápas. Ukázal se charakter našeho týmu, jsem na kluky strašně hrdý. Že jsme se nepoložili, šli do toho zápas od zápasu a dali do toho všechno.“

Říkáte charakter, není to spíš velká psychická síla a odolnost? Druhé zvládnuté prodloužení, už v neděli jste byli pět minut od konce sezony.

„Jsou to spojené nádoby, charakter a psychika. Věřili jsme si. Jak říkáte, už minule jsme byli pár minut od konce, ale nakonec jsme to urvali. Bylo to strašně těžké, stejně tak i tentokrát. Vedli jsme 2:0, ale náskok jsme zase ztratili po hloupých chybách. Nakonec druhá výhra v prodloužení… v kabině je zdravý charakter. Pro rozhodující zápas bude zásadní, aby starší hráči vedli ty mladší, kteří třeba ještě nemají tolik zkušeností s takhle důležitým utkáním.“

Potřetí jste utekli hrobníkovi z lopaty. Jako druhý tým v extraligové historii jste srovnali sérii z 0:3 na 3:3. Dá se z toho čerpat i pro sedmý duel?

„Uvidíme. Jdeme fakt zápas od zápasu. Jsem strašně rád, že jsme to tady urvali a na férovku si to s Libercem rozdáme o postup u nás doma. Nemyslím si, že soupeř bude nějak dole, že na tom bude psychicky špatně. Mají dobrý tým, jsou tam výborní hráči. Nemůžeme si myslet, že jsme na koni, nebo něco takového. Půjdeme do toho s pokorou. Ať vyhraje ten lepší.“

Liberec - Sparta: Řepík opět v roli nahrávače! Jeho pas zpoza branky využil Horák, 0:2

Jak bylo těžké se nesložit po tom, co jste měli 47 minut zápas pod kontrolou, ale hloupý faul přivedl Tygry ke snížení na 1:2 a vrátil je do zápasu?

„Udělali jsme blbej faul, dali nám z toho gól. Byli nahoře, za pár minut nám dali i druhou branku. Byli jsme trochu opaření, naštěstí jsme to pak ale dohráli aspoň do prodloužení. Pak už se to hrálo nahoru dolů. Oni měli nějaké šance, my jsme ale taky hráli u nich dost času na puku. Párkrát jsme je zavřeli. Nakonec tam byl faul na Rousína (Lukáše Rouska), já jsem sebral puk, nahrál ho Koštěmu (Janu Košťálkovi). Byl z toho krásný gól.“

Vy jste vůbec rozdával parádní přihrávky. Vaše pasy připravily všechny tři trefy týmu.

„U prvního gólu to bylo o super pohybu Rousína. Je to velmi rychlý hráč, přebruslil jejich beka. Já jsem jen čekal na správný moment, abych mu to dal za něj. On si s tím krásně poradil. U druhého gólu jsem byl za brankou, beci po mně nešli, tak jsem si to přidržel a Horyna ( Roman Horák ) se krásně uvolnil a prostřelil to.“

Parádní sérii rozhodne sedmý zápas. Pro fanouška hokeje je to sen, bere to stejně i hráč? Že je to opravdu utkání za odměnu, pro tyhle momenty hokej hrajete.

„Přesně tak. Zvlášť po tom, v jaké jsme byli situaci… Musíme do toho jít naplno, nechat tam všechno. Věřit si, užít si to a vyhrát.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 2:3p. Košťálek zkrotil Tygry. Finalistu určí až sedmý zápas

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:08. Gríger, 49:24. Gríger Hosté: 27:34. Rousek, 34:51. Horák, 77:23. Košťálek Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Hosté: Machovský (Salák) – Němeček, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Tomášek, Sobotka, Forman – Buchtele, Pech (A), Dvořáček – Kudrna, Sukeľ, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Hynek Stadion Návštěva Bez diváků diváků

