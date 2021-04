ANKETA: Sedmé zápasy semifinále? Experti věří v otočku Sparty

Experti věří, že Sparta v semifinále dotáhne obrat série • FOTO: koláž iSport.cz Čtvrtfinálové série Generali Česká pojišťovna play off byly jednoznačné, semifinále ale bude drama až do posledních chvil. V obou sériích dojde na sedmé zápasy, přitom Liberec už nad Spartou vedl 3:0. „Zdá se, že už sitrošku zkoušeli prsteny, jak jim budou sedět. Ve sportu ale stačí málo a vše se otočí. Měli to krásně, v klidu rozehrané, najednou začali šlapat vodu,“ hodnotí legendární útočník Petr Klíma. Jak on a další tři experti tipují sedmé zápasy semifinále? Na vítězích se všichni shodují...

PETR KLÍMA, vítěz Stanley Cupu Sparta, Třinec „Zdá se, že Liberec si už trošku zkoušel prsteny, jak jim budou sedět. Ve sportu ale stačí málo a vše se otočí. Měli to krásně, v klidu rozehrané, najednou začali šlapat vodu. Nehrají jako proti Hradci nebo na začátku semifinále. Dostávají se do situací, kde neměli být, z toho plynou chyby. Hráč to ví a začne se šťouchat, poukazovat na rozhodčí, úplně se odkloní od herního plánu, hledá omluvy mimo sebe. Jako každý, když to nejde. Liberec je zkušený, ale v klíčových momentech na nejvytíženějších hráčích může být znát i únava. Víc věřím Spartě. Bolka překvapuje celou sezonu, mužstvo chytlo nejlepší formu v pravý čas. Nejsou vyždímaní, postoupí však Třinec. Doma je doma, i když nejsou diváci. Třinci to naopak pomůže, lidi je tolik nepoblázní.“

JIŘÍ HRDINA, mistr světa a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Sparta, Třinec „Sedmý zápas bude menší výhodou pro Spartu, spíš psychickou. Liberec měl tři náboje a nevyužil toho. Sparta do zápasu půjde v malinko větší pohodě. Bude záležet na detailech, těžké zápasy většinou rozhodují přesilovky. Oba týmy vědí, že jestli prohrají, skončí pro ně sezona. Každý do toho dá všechno, nerozhoduje, kolik kdo má ještě sil. Otočit z 0:3 se ještě nikomu u nás nepovedlo, ale každý mýtus jednou padne. Může se to stát, nemusí. Machovský vypadá, že chytá v pohodě, Kváča měl skvělé čtvrtfinále a první tři zápasy si vedl taky parádně. Ve druhé sérii budu jako rodák přát Boleslavi. Na třinecké straně je však daleko větší zkušenost, silnější kádr, větší šanci mají Oceláři, ačkoli taky už měli možnost to ukončit a nepovedlo se. Oba sedmé zápasy jsou otevřené.“

MILOŠ HOLAŇ, trenér, bývalý obránce NHL a reprezentace Sparta, Třinec „Rád bych řekl, že rozhodne domácí prostředí. Ale to jsem si myslel, když jsme v předkole vedli 2:0 nad Kometou. Jakmile tam nejsou diváci, tahle výhoda se fakt maže, šance obou mužstev se srovnávají. Navíc tím, co dokázala Sparta, si myslím, že má sílu, aby to doma urvala. Nejdřív jsem byl překvapený, Liberec hrál výborně, ale v hlavách pak mohli mít, že už je postup nemine. Postupem času přebírala otěže Sparta, štěstí se trochu přiklání na její stranu. Totéž Třinec, doma je pevnější v kramflecích, celou sezonu to ukazoval. Bez diváků nejste přehecovaní, nemáte krvavé oči, hrajete svoji hru, tlak není takový, ani na rozhodčí. Taky rozhodnou zkušenosti, Třinec má víc hráčů, kteří v play off vystoupali vysoko, oni ty zápasy znají. To může převážit misku vah.“