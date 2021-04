Třicet vteřin a úprk. Nabroušený kouč Hořava: Nevím. Nevím! Nashle

Bílý Tygr Adam Najman tečuje kotouč přesně do brány Matěje Machovského • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký útočník Adama Najman tečuje puk do brány sparťana Matěje Machovského • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký fantom Petr Kváča slaví s parťáky postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Brankář Sparty Matěj Machovský svému týmu do finále nepomohl • Pavel Mazáč / Sport

Liberečtí hokejisté slaví postup do finále přes Spartu • ČTK / Kamaryt Michal

Trenérský tandem Josef Jandač (vlevo) - Miloslav Hořava Spartu do finále nedovedl • Pavel Mazáč / Sport

Liberečtí hokejisté oslavují postup do finále • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Liberce Patrik Augusta slaví se svými svěřenci premiérový postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Sparťan Roman Horák po vyřazení v sedmém zápase semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Takhle rozhovor probíhal:

Můžete zhodnotit zápas a celou sérii?

„Dobrý den, prohráli jsme, jsme vyřazení. Víc k tomu nemám.“

Nakolik rozhodovaly už úvodní dva prohrané domácí zápasy?

„Nevím. Další otázky.“

Scházel vám potrestaný obránce David Němeček. Byla to velká komplikace?

„Nevím! Máte nějaké další otázky? Nashledanou!“

Hořava bývá často strohý, květnatých vyjádření se od něj dočkáte málokdy. Je otázkou, co jinak klidného kouče tak nakrklo. Smutek z vyřazení? Sporné situace jinak totiž v sedmém duelu nebyly. Rozhodčí ho zvládli skvěle. Hráči jim však svým koncentrovaným výkonem pomohli.

Zejména hosté z Liberce předvedli mimořádně klidný a koncentrovaný výkon. „My jsme byli opravdu v klidu, žádné diskuze s rozhodčími ani soupeři nebyly potřeba. Věděli jsme, že se musíme soustředit jenom na náš výkon a taky jsme to předváděli na ledě,“ hodnotil Hořavův protějšek, spokojený trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Jedním z nejdůležitějších faktorů v cestě za postupem Liberce do finále byly ubráněné přesilovky Sparty, která v nich byla v základní části dominantní. Proti Tygrům však využila během sedmi zápasů pouhé tři! „Jednoznačně to byl klíč, strašně důležitá věc. Už před sérií jsem říkal, že speciální týmy rozhodnou. My jsme zvládli parádně ubránit nejlepší přesilovku ligy,“ dodal Augusta.

SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:2. Domácí obrat v sérii nedotáhli, o titul si zahrají Severočeši

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:46. Řepík Hosté: 07:41. Vitásek, 32:43. Najman Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Piskáček, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Tomášek, Sobotka, Forman – Buchtele, Pech (A), Dvořáček – Kudrna, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), Gríger, Lenc – J. Vlach, A. Musil, Bulíř – Najman, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Hradil – Špůr, Ondráček. Stadion O2 arena, Praha 9 – Libeň

