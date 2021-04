Birner pokutu přijal: Spadl jsem, aby si sudí všimli. Pešán je tu malá legenda

Liberecký fantom Petr Kváča slaví s parťáky postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Přiznává, že v hlavě nosí velký sen. Zvednout nad hlavu Masarykův pohár po boku kamaráda Ladislava Šmída. Nezná většího dříče, hokeji doslova oddaného fachmana. Ale letos to určitě nebude, zadák je po operaci u dětí v Kanadě. „V Liberci zůstávám i kvůli němu, musím mu pomoci k titulu,“ tvrdí Michal Birner v rozhovoru pro Nedělní Sport.

Měli jste vůbec čas postup krátce zapít?

„Nestalo se nic divokého, v autobuse z Prahy padlo pár piv a tím to skončilo. Pátek jsme měli trochu volnější, ale už v sobotu se jelo do Třince. Den po Spartě jsme si v kabině udělali každý, co potřeboval, co mu pomáhá. Nebyl vůbec čas z tempa vypadnout, poslední série je tady.“

Co v kabině děláte přímo vy, aby síly zůstaly nebo naskočily rychle zpět?

„Zašel jsem si do posilovny, na kolo, na regeneraci. V kabině teď máme fajn společné obědy, takže jsme se s klukama najedli a pak jsem vyrazil za rodinou, věnovat se trochu dětem a manželce. To je taky důležitý, na chvíli vypnout. Teď už jsme nachystaní na to, co nás čeká.“

Co dobrého si dáváte v kabině?

„V play off máme týmové snídaně i obědy, nabídka je široká, kuchař nám menu mění, je to paráda. Díky našemu managementu za to. S klukama u jídla posedíme, pokecáme, což je taky důležitý.“

Na jakou stravu jedete po celou sezonu?

„Jedu pořád to samé. Každý večer před zápasem jím špagety, manželka je ze mě už hotová. (usmívá se) Za sezonu to dělá 52 stejných večeří plus play off… Je to můj rituál.“

I postup přes Spartu chutnal sladce. O to víc, když ztratíte vedení 3:0 a pak vyhrajete u ní sedmý zápas o všechno. Přiznejte, měl jste trochu staženo?

„Začal bych tím, že Spartě udělím opravdu velký kredit za