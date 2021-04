SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:1. Druhý triumf Ocelářů, Tygry oslabil kapitán

Liberecký útočník Adam Najman se dostal do třineckých kleští • Michal Beránek / Sport

Kapitán Liberce Petr Jelínek po zákroku na Matěje Stránského odchází předčasně do sprch • Michal Beránek / Sport

Liberecký kapitán Petr Jelínek odchází předčasně do sprch ve druhém finále • Michal Beránek / Sport

Boj o Masarykův pohár rozjeli nejlepším možným způsobem. Třinečtí hokejisté zvítězili i ve druhém utkání finále Generali Česká play off proti Liberci a po výhře 3:1 vedou v sérii 2:0 na zápasy. Oceláři o triumfu rozhodli v pětiminutové přesilovce, kterou dostali po zákroku kapitána Bílých Tygrů Petra Jelínka. Zkušený útočník dostal trest do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku domácího forvarda Matěje Stránského. Další finálové utkání je na programu ve středu v Liberci.