Třinec vede i díky skákání do střel. Praskající kosti? Na ty blokaři nemyslí

Zatnout zuby a skočit do střely. Přestože mohou praskat kosti. Třinečtí Oceláři nemají tým napumpovaný pouze ofenzivním talentem a šikovností. V play off Generali ČP Tipsport extraligy mají suverénně nejvíc zblokobaných střel. Klasickou disciplínu zápasů o všechno šponují každým kolem. I díky tomu ve finále vedou na Bílými Tygry Liberec 2:0 na zápasy (6:2, 3:1). „Je to válka, každá zablokovaná střela může rozhodnout,“ říká obránce Milan Doudera, který pochytal nejvíc puků. V zamčené části článku se dočtete procenta zablokovaných střel i ohlasy třineckých beků.