Repete ve vzduchu. Ztráta Birnera? Obrovská komplikace, řekl Augusta

Do Třince v pondělí vezou Masarykův pohár. Místní pevně věří, že si ho nechají doma a v kabině jej zkropí šampaňským. Rival z Liberce si připouští jedinou alternativu: po výhře v pátém zápase pak vyrovná doma finálovou sadu na 3:3 a o všem rozhodne Game7. Za tohle uvažování může páteční výhra Ocelářů 1:0 ze 70. minuty čtvrté finálové partie Generali Česká play off.

Jedinou trefu urputného hokejového večera obstaral v čase 69:14 Matěj Stránský vysokojakostním přesměrováním náhozu Ralfse Freibergse od modré. Třinecké ruce vystřelily ke stropu arény, domácí borci se sklopenými hlavami postupně zalézali do kabiny. Ale ještě přišla zápletka, kontrola u videa. V reálu však nebylo moc co řešit, gól byl regulérní. „Hrozně jsme to chtěli a bylo to na nás vidět!“ pochvaloval si kouč vítězů Václav Varaďa.

Jeden z nejuznávanějších trenérů domácí scény vede své chráněnce za obhajobou titulu z roku 2019. Ano, zní to divně, protože loni stihlo play off sotva odstartovat, než ho pandemie koronaviru ukončila. Dva roky zpět Oceláři slavili v dračím doupěti s pohárem TGM. Na druhé straně slzeli Tygři. Repete je ve vzduchu.

Ale pozor, Liberec se jen tak nevzdá. „Utkání se smutným koncem, ale se vztyčenou hlavou. Hráči odevzdali všechno, nemáme jim co vytknout. Dokud někdo nevyhraje čtyři zápasy, není konec,“ pravil rezolutně trenér Patrik Augusta.

Ten nemohl do nastavení nasadit kapitána Michala Birnera . Kouč dostal od doktorů během třetí přestávky zlou zprávu. I z toho důvodu hosté mačkali oslabené domácí v jejich zóně, až se dočkali. „Vždycky je to komplikace, pokud vám vypadne hráč, zvlášť typu Michala Birnera. Obrovská komplikace…“ uznal Augusta. Ale panice nepropadal. „Věděl jsem, že máme bojovníky, porvali jsme se o to. Kádr nemáme tak široký, každý takový hráč chybí, ale klobouk dolů před ostatními, hráli jsme nesmírně vyrovnanou partii, chvílemi jsme sahali po vítězství.“

Liberec - Třinec: Na Vlachově koncovce si smlsla lapačka Kacetla

Varaďa: Zasloužili jsme si zlatý gól

Měl recht. Třeba v 56. minutě si hezky nabruslil Jaroslav Vlach před Ondřeje Kacetla, ale ten s přehledem kryl. To samé 15 vteřin před koncem třetí části, kdy skvělý Kacetl proti Adamu Najmanovi vystřelil lapačku. „Gólová šance, ale gól to nebyl, tím to skončilo,“ posteskl si Augusta.

A pak přišlo prodloužení a nefalšovaná třinecká mise za třetím bodem. Gól, jenž opatřil Ocelářům mečbol, viděl hodně zblízka bek Ondřej Vitásek , jenž stál u Stránského, chystal se jej zpacifikovat, ale třinecký snajpr to udělal báječně. „Viděl jsem beka, jak střílí, snažil jsem se chytit střelu, zblokovat ji, ale jejich hráč to chytře ztečoval. Byl jsem naštvaný, bohužel se mi tomu nepodařilo zabránit,“ štvalo Vitáska.

Ještě zbývala poslední instance. Petr Kváča. Chlapík, jenž dvě a půl hodiny finálového boje neinkasoval. Až nejlepší extraligový střelec našel recept. „Viděl jsem střelu a hokejku hráče, se kterou přede mnou máchá. Bylo jasné, že to není vysoká hůl. Ale nestačil jsem zareagovat na teč ze vzdálenosti jednoho metru přede mnou. Sláva vítězům, čest poraženým. Musíme se z toho sebrat, uklidnit se, mrknout na taktiku. Jedeme dál, nic nekončí,“ zůstává Kváča s hlavou nahoře.

Přece jen výš ji však v pátek měli Slezané. „Zasloužili jsme si vstřelit zlatý gól. Bylo to jen o něm od první minuty až do konce. Zásadní pro jeho vstřelení bylo, že jsme měli hráče na masce, není totiž jednoduché dát Kváčovi gól. O tomhle momentu to přesně bylo,“ těšilo Varaďu.

„Odvedli jsme neskutečnou práci, jsem hrdý, jak se prezentujeme jako tým. Doufám, že to všichni vidí, jsem vážně pyšný na všechny, jak bojujeme jeden za druhého. K hokeji bohužel patří i prohry,“ řekl liberecký gólman po zápase ke svým spoluhráčům.

SESTŘIH: Liberec - Třinec 0:1p. Čekání na gól utnul Stránský. Oceláře dělí výhra od titulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 69:14. M. Stránský Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek (A), Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (C), A. Musil, Lenc (A) – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Pabiška, A. Dlouhý. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Martynek, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Chmielewski. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE