Sýkora o finále i slabé české koncovce: S Kváčou jsem ustřelil, Hořava je svůj

Vydal se nadmíru ve vyčerpávající sérií se Spartou, i proto Liberec ztrácí na Třinec ve finále 1:3 na zápasy. „V prvním zápase byli Tygři hlavou jinde a pořád to dohánějí. Jsou vyčichlí,“ říká Marek Sýkora (72), který pro iSport Premium rozebírá dění v play off. Pátý zápas série se hraje dnes .

Bitva o Masarykův pohár přináší různé příběhy. Jedním z nich je všeobecný úžas nad fazonou Ondřeje Kacetla, původně záložního brankáře Ocelářů. Chlapíka, kterého vypoklonkovali v Pardubicích i v Brně jako nepotřebného. A teď tenhle pracant sahá po MVP play off. Má to dvě roviny. I pro Marka Sýkoru. „Rozchytal se, ale platí tu i ten pohled, že český hokej je slabý v koncovce,“ tvrdí bývalý úspěšný kouč se štacemi v KHL.

Cítíte z Liberce, že je v jeho silách zmátožit se a třikrát po sobě vyhrát?

„V hokeji se snažím být apolitický, když to tak řeknu. Ze všeho nejvíc mě zajímá kvalita, atributy hry, dresy tolik neřeším. Chci říci, že ani ve finále nemám sympatie dané na jednu či druhou stranu. Každopádně, hoši z Liberce mi přišli zkraje finále trochu roztěkaní. Možná si po postupu dali o jedno pivo víc, nevím. Po nádherném a vyčerpávajícím semifinále si v prvním utkání finále trochu odpočinuli, nemohu si pomoci. Nebylo to ono.“

Naskočili až ve druhém a co do skóre se to s nimi pořád veze, že?

„Je to tak. Druhý zápas udělali Třinci trochu těžší, ale i tak prohráli. Doma pak Liberec zvítězil, Kacetl pustil dva góly, které měl mít. Páteční prodloužení jsem sledoval poctivě od první do poslední vteřiny. Je hrozné, že v tak rychlé hře nepadne gól za celých šedesát minut. To mě zklamalo.“

Brankáři Kacetl s Kváčou si vedou výborně, ale nakolik je jejich úspěšnost daná střelci na obou stranách?

„To chci právě zmínit. Ano, oba si vedou výborně. Já si však pořád stojím za názorem, že my Češi