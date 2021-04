Příběh třineckého kanonýra dekády. Růžička je vítězný typ, přísný i na sebe

Střelecká kovadlina, která trhá sítě s ocelovou pravidelností. Martin Růžička je nejlepším extraligovým kanonýrem poslední dekády. Během devíti sezon v Třinci se radoval z 244 gólů! Zásadní měrou se podílel na zisku tří titulů Slezanů. Jak se vůbec do železárenského města dostal? Dal se už tehdy vytušit jeho zabijácký instinkt? A jak je to s jeho náročností na spoluhráče?

S hokejem začal v Berouně, kde si ho v šesté třídě vyhlédla pražská Sparta. Tam působil Martin Růžička až do dorostu, pak se přesunul do Kladna. Pomohl k zisku juniorského titulu, poté se vydal na zkušenou do Kanady. Dva roky strávil ve WHL. Byl u něj už tehdy patrný instinkt střelce? Kdepak. Vůbec.

Bilance Martina Růžičky

(zápasy, body) WHL (2003-05) 149 30 (10+20) Sparta (2005/06) 38 2 (0+2) Znojmo (2006-09) 165 51 (30+21) Třinec (2009-?) 490 530 (244+286) KHL (2011/12, 2014-16) 153 50 (30+20)

Ve 149 zápasech dal jen deset gólů. V létě 2005 se vrátil, podepsal na Spartě. Bylo mu dvacet let, prostoru dostával poskrovnu. Přesto pomohl k zisku mistrovského poháru. Naplno proniknul do dospělého hokeje až ve Znojmě. „Bylo to ještě za Miloše Hořavy. Líbil se nám, tak jsme ho vzali. Stál nás tabulkovou cenu, věřili jsme mu. Teď to vypadá, jací jsme byli chytří, ale byla to trochu náhoda. Lepili jsme tým, dávali jsme to do kupy. Neměli jsme v klubu moc peněz,“ vzpomíná tehdejší majitel a sportovní manažer Orlů Jaroslav Vlasák.

Během tří sezon Růžička nastřílel pokaždé shodně deset branek. Pořád se těžko dalo vytušit, že jednou bude obávaným ligovým kanonýrem. „V té době bych v životě neřekl, že z něj bude takový hráč. Nebyl takový střelec. Měl v sobě ale velkou cílevědomost. Byl poctivý, pracovitý. Neurážel se, když nedostal tolik šancí, šel si ale za svým cílem. Ukřivděný se někdy určitě cítil, štvalo ho, když nedostal tolik prostotu, jak si představoval. Nikdy to ale nevzdal, bojoval a dokázal to. Smekám před ním,“ dodává Vlasák.

Jiskru v 23letém křídelním útočníkovi však uviděli v Třinci. „Ve Znojmě jsem ho sledoval, strašně se mi líbil. Říkal jsem si, že v něm je daleko větší potenciál, než ukazoval tam. Že když se mu dá větší prostor a kvalitní spoluhráči, tak rozkvete. To se hned první rok potvrdilo,“ povídá tehdejší manažer a trenér Ocelářů Pavel Marek.

Ještě v sezoně 2008/09 odehrál Růžička za Znojmo včetně play off 59 zápasů, uhrál v nich patnáct bodů. Další ročník v Třinci hned explodoval 51 body. „To jsem koukal! Říkal jsem si, jestli to ještě někdy dokáže zopakovat. A podívejte… drží to deset let po sobě. Pořád má v sobě soutěživost, sebevědomí na rozdávání. Je to fakt sekáč,“ usmívá se Vlasák.