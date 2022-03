Kometa pustila převrat snů. Moc si toho cením, gratuloval Augusta kabině

Tuhle sérii prosím na pět zápasů! Pod Ještědem se v hutném stylu rozjel svár mezi týmy, které nemohou vypadnout v předkole play off, neboť jejich ambice i rozpočty sahají mnohem výš. Jenže jeden půjde z kola ven a sezonu uzavře fiaskem. Kdo to bude? Po výtečné vstupní partii je blíž pokračování v soutěži Liberec, který povalil Kometu 4:3. V sobotu je k mání odveta. Kdyby se jen přiblížila úvodní jízdě, bude to dobré.

Prostřední dějství? Manuál na zábavu, nefalšovaný střet a boj, střídání euforie s depresí. A to na obou stranách.

Posuďte sami postupnou úpravu skóre: z domácího 2:0 rychlý obrat na 2:3 a pak zase 4:3 pro Severočechy. Pád do bláta a výstup z něj absolvovala obě mužstva, aby na konci s patřičnou úlevou zvedali ruce domácí. „Nejvíc si vážím toho, že jsme dokázali získat zpátky ztracené vedení. Gratuluju do kabiny,“ zvedl palec nahoru kouč Patrik Augusta.

Misi Masarykův pohár Tygři pojali ukrutně vážně. Začali energicky, okamžitě se chytli i diváci a nashromážděnou synergií zaháněli hosty do úzkých. Kometa vůbec nechytala pracovní tempo. Po první části byli hosté dole v dole, jejich výkon připomínal spíš srpnové rozhýbávání na turnaji o Pohár starosty Ratíškovic. Bez pohybu, bez šťávy i bez šancí. Takhle to nepůjde. „První třetina byla odehraná se zbytečným respektem, samotné nás to překvapilo. Nevím, z jakého důvodu jsme byli zatažení, nebylo to dobré,“ uznal kouč Jiří Kalous.

Jenže přišla pauza a po ní karty měnily majitele. V brněnském kotli poletovala piva po skvostném třígólovém převratu během necelých pěti minut. Páni, to byl návrat do špílu! Během 4:47 minuty hosté spáchali úctyhodný part. Po Muellerově gólovém brejku dorovnal Horký z oslabení, aby posléze z přesilovky přidal Holík na 3:2. „O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát mnohem aktivněji a svou hru, kterou umíme. Dusno nebylo, kluky jsme povzbuzovali. Dostali jsme se do vedení 3:2, bohužel jsme ho ve stejné třetině ztratili,“ naštvalo Kalouse.

Liberec - Kometa: Nádherný ťukes vyšperkoval Najman gólovou tečí, 4:3

Ale ještě na chvíli zpět. Čekalo se, co rozkutálené vedení udělá s domácími, protože tohle byl šok.

Tygři ovšem čítankově ukázali, že jejich psychika je jinde než zkraje sezony. Vrátili Kometě facku úplně stejným způsobem. Nejprve Jelínek při brněnské přesilovce uškrtil liberecké obavy, aby z početní převahy Najman vrátil vedení na domácí stranu. V tu chvíli nikdo z libereckých fans nevydržel sedět. „Síla a týmový duch tu stále je. Takové zápasy nám pomohou, dokázali jsme si, že můžeme otočit i takhle nepříznivý stav,“ pochvaloval si bek Mislav Rosandič, autor druhého gólu.

Dalo se čekat, že třetí část bude takticky svázanější a bez předchozích šílených manévrů. Potvrdilo se, Tygři zkušeně dovezli první výhru do garáže. „Doufám, že naše výkony budou mít stoupající tendenci jak se už děje od konce základní části. Sice jsme tam něco prohráli, ale hokej byl diametrálně odlišný od hry na začátku sezony, kdy jsme byli šílení. Teď už to je o něčem jiném,“ těší Rosandiče.

Domácí už v sobotu možná nasadí svého jediného dvacetigólového střelce Tomáše Filippiho, hosté dumají, zda do branky opět nominují Marka Čiliaka. „Uvidíme, sedneme si, budeme to řešit. Marek podal velmi slušný výkon. Předtím marodil, v zápase byl koncentrovaný, bohužel o jednu branku jsme prohráli,“ dodal Kalous.

