Z 0:2 na 3:2 pro Vary? Otočit to jde, hlásí pamětník velkého převratu

Kdyby náhodou karlovarští trenéři nevěděli, kudy a kam, mohou si k Petru Koblasovi pro radu. Útočník Energie pamatuje úctyhodný převrat z manka 0:2 na zápasy až do postupové euforie. Je tomu pět let, co Mladá Boleslav přivezla z Chomutova dvě královsky ovládnuté partie (7:1, 6:1), aby najednou zvadla a postup jí protekl mezi prsty. „Otočit to určitě jde,“ tvrdí 28letý útočník Varů.

Tehdy z toho byla velká sláva. Chomutov vedený Vladimírem Růžičkou byl na dně. Doma dostal dvakrát vypráskáno, ale venku se zmobilizoval, dotáhl stav série a doma pak Boleslav přejel 6:1. „Play off je dobré v tom že každý zápas se hraje od nuly a pro žádný tým není jednoduché dotáhnout to do konce. Hrajeme teď dvakrát u nás, v sezoně jsme nad Pardubicemi dvakrát doma vyhráli, takže věřím, že vyhrajeme znovu a uvidíme, co přijde… Nechci říkat, že to na sto procent otočíme, ale po prvních dvou zápasech nemám pocit, že jsme byli horší tým, nic nevzdáváme,“ burcuje Koblasa.

Dvakrát u nás, říká karlovarský útočník. Jak se to vezme. Kvůli státem zabrané KV aréně Pešoutovi hoši našli útočiště v Chomutově. Což dělá nějakých šedesát kilometrů od domovského stánku. A to není stejné jako hrát opravdu doma. „Je to zvláštní v tom, že i když to máme kousek, člověk to v hlavě vnímá jako venkovní zápas. Musíte si balit věci, přejíždět, budeme tam spát na hotelu, de facto to nejde moc brát jako domácí prostředí,“ pokračuje Koblasa.

Chomutovský stánek si tým Energie osahal v posledním kole základní části, kdy v přímém boji o předkolo složil Litvínov. Pomůže taková zkušenost? „Nevím, jestli zrovna tohle nám pomůže, ale věřím, že přijede dost fanoušků, Chomutov daleko není. Doufám, že aspoň lidi nám vytvoří domácí prostředí a věřím, že s nimi v zádech to zvládneme,“ přeje si Koblasa.

Kde najít skulinu proti týmu s hodně nadrženými pardubickým hráči? První dvě partie ukázaly, že Dynamo umí zprodukovat skvělý nástup, ovšem postupně vadne. Zároveň ukázaly i fakt, že Vary jsou v této sezoně venku mizerní, horší byl jen zlínský odpadlík. „My jsme už v sezoně měli venkovní zápasy špatné, teď se to bohužel opět potvrdilo. Na druhou stranu, domácí zápasy jsme měli dobré a věřím, že mužstvo máme dost zkušené, abychom domácí utkání dokázali urvat,“ myslí si.

Koblasa ví, že v duelu, v němž pak jde o všechno, se může stát všechno. Role favorita se trochu maže. „Nechci říkat, že bychom pak byli úplně favorit, ale myslím, že by na tom soupeř byl psychicky hůř než my, protože ztratili vedení 2:0…“ uvažuje nahlas. S tím, že si samozřejmě moc dobře uvědomuje, že Dynamo je jasným favoritem celé sady. „Moc lidí nám nevěřilo. Uhráli jsme předkolo na poslední chvíli, na druhou stranu jsme v sezoně s Pardubicemi doma dvakrát vyhráli, takže nevím, proč bychom neměli vyhrát i teď,“ pousmál se Koblasa.

Pro začátek to chce jediné: nebýt v první třetině za kompars jako na východě Čech. Tam Energie oba duely ztratila. Dostala čtyři góly, žádný nedala a její gólman Lukeš měl obrovské množství práce, zatímco Frodl se nudil. „V celé sezoně máme problémy s prvními třetinami, do velké míry to jde za námi. Po pátečním zápase (2:3) jsme si říkali, že první sobotní musíme zahrát líp, paradoxně jsme ji zahráli ještě hůř…“