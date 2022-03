Kometa má problém: Muellerovi hrozí stopka! Sekl Šíra mezi nohy

Bílí Tygři po dvou domácích výhrách padli v Brně 2:4, stav série je z brněnského pohledu 1:2, hraje se na tři vítězné duely.

Mladík Šír, který celý zápas rozdával rány a hity, odjel po zásahu holí v bolestech na střídačku, na jejím okraji pak štěkal směrem k osazenstvu domácí lavice. Emoce plály. Zatímco nejproduktivnější brněnský hráč zamířil na trestnou lavici, kde zlostně mlátil hokejkou. „Ještě se na to podívám. Ale od rozhodnutí jsou jiní,“ okomentoval Augusta možné důsledky zákroku. Domácí trenér Jiří Kalous připustil, že Mueller šel za hranu pravidel. „Hokejka tam jednoznačně byla,“ uznal. „Jestli mu ji předtím hráč držel, to je věc jiná,“ dodal.

Každopádně se může stát, že dostane elitní útočník stopku minimálně pro čtvrtý duel série. „To se stává. Nechci to vůbec komentovat,“ ucedil Michal Birner, autor prvního gólu poražených. Vůbec není běžné, že se Mueller nechá třikrát za večer vyloučit. Zápas ho pohltil. „Nervy pracují, nemáme kam uhnout,“ podotkl Kalous. „Ale musíme tyhle věci eliminovat, nějaké věci unést a neoplácet, abychom nebyli vylučovaní,“ vybídl své svěřence.

V liberecké kabině nebylo téma případné stopky pro Muellera hlavním tématem, ovšem ve vzduchu lehce poletovalo. Popravdě, Kometa s Muellerem, nebo bez něj… „Uvidíme, Jarda Vlach za něco podobného dostal jeden zápas stop. Nevím, jak to bylo od Muellera špatné, nebo nebylo, necháme to na rozhodnutí jiných. On je jejich nejlepší hráč, stopka by pomohla, ale Kometa je pořád kvalitní tým i bez něj. Chceme porazit i s Muellerem v sestavě,“ vyhlásil klíčový obránce Ladislav Šmíd.

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 4:2. Tygři první mečbol nevyužili

Jeho spoluhráč Petr Jelínek přiznal, že posílání podnětů ze strany klubů na ústředí disciplinárky v lásce nemá, na druhou stranu, je zákrok a zákrok. „Sekání mezi nohy sem úplně nepatří, není to moc fair play. Takže se tím asi budou zabývat. Ale od toho já úplně nejsem,“ řekl k věci.

Šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka nejspíš čeká těžké úterní ráno. Verdikt musí být vyhotoven brzy.

Pondělí duel byl třaskavý, plný osobních půtek a šarvátek. „Konečně to mělo náboj, lidem se to určitě líbilo,“ hodnotil Jelínek a popsal, proč Liberec padl. „Trochu jsme se nechali unést, to nás stálo zápas. Měli jsme za jednu třetinu víc vyloučených, než za dva předchozí zápasy. To byl ten hlavní rozdíl. To se nám nemůže stávat. Kometě tam, jak se říká, chcalo všechno. Ale je to jeden zápas, zítra pokračujeme…“

Emoce u toho znovu budou. Na sto procent. „Emoce k tomu patří, tak to prostě v play off je. Bude to vyhrocené, souboje tam budou furt, my se musíme vyhýbat vyloučením, Kometa hraje přesilovku výborně.“

