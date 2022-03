Kuriózní góly v Boleslavi. Střela, helma a padáček do brány. A kde je puk?!

Že v play off padají hlavně ošklivé góly? Jasně, otřepané klišé. Série předkola Generali Česká play off mezi Mladou Boleslaví a Plzní nicméně nabídla už několik zvláštních gólů. A dva z pondělního třetího duelu by se mohly rovnou zařadit do silvestrovských sestřihů. „Takový gól se fakt nevidí,“ ušklíbl se hořce plzeňský trenér Václav Baďouček nad vyrovnávací trefou Miloše Kelemena na 3:3, která nakonec výrazně pomohla k obratu Bruslařů na 5:3.

Nejdřív se ale pojďme podívat na první bizarní moment. Běžela 34. minuta utkání, Boleslav vedla 2:0. Plzeňští se tlačili za snížením, Ludwig Blomstrand vypálil a… najednou se ztratil kotouč! Dobrých pět vteřin žádný z hráčů na ledě nemohl černý kus gumy najít. Až právě švédský autor střely si všiml kotouče u plzeňské střídačky.

Ostatní hráči na ledě stále hledali puk v okolí branky, zcela dezorientovaný byl i boleslavský brankář Gašper Krošelj. Než se stihl Slovinec srovnat, už mu propadla dorážka Gustafa Thorella za svá záda. „Je to play off, padají i šťastné góly. Naši, ani jejich hráči nevěděli, kde je puk, a nějak se to odrazilo do brány,“ okomentoval moment Miloš Kelemen, útočník Bruslařů.

Mladá Boleslav - Plzeň: Zmatků před domácí brankou využil ke snížení Thorell, 2:1

Právě bronzový olympijský medailista z Pekingu se dočkal také svého šťastného okamžiku. To už byl závěr utkání a Plzeň vedla 3:2. Kelemen objel branku a snažil se zakončit. Puk nejdřív tečoval hokejku Vojtěcha Budíka, následně se odrazil od helmy Davida Kvasničky vysoko do vzduchu a zapadl přesně za záda brankáře Dominika Pavláta. Něco takového byste opravdu nevymysleli…

„Viděl jsem, že puk vyletěl nahoru a padal někam okolo brány. Když jsem viděl, že padá nad bránou, tak jsem si myslel, že to tam padne. A naštěstí to tam padlo,“ usmíval se po utkání Kelemen. Jeho trefa nakonec odstartovala další obrat v utkání, o 63 vteřin později rozhodl druhou trefou v utkání Matyáš Kantner.

Mladá Boleslav - Plzeň: Puk ze vzduchu se snesl za záda dezorientovaného Pavláta, 3:3

A podruhé se trefil i Kelemen, když v poslední minutě pečetil druhou výhru Mladé Boleslavi v sérii střelou přes celé kluziště do prázdné branky. „Musím říct, že jsem to takhle trefil poprvé v životě. Doteď jsem to netrefil ani ze soupeřovy modré čáry. Věřil jsem si. Je to o pohodě, kterou máme teď v týmu, že si na to věříme,“ vysvětloval mladý forvard.

Účastník loňského světového šampionátu chytil v play off skvělou fazonu. Zatímco v základní části se trefil jen pětkrát, v předkole už toto číslo skoro dorovnal. Po třech zápasech je na čtyřech brankách, prosadil se v každém utkání. „Někdy to tak padá. V základní části jsem měl kopec šancí, které jsem nedal, což mě mrzí. Jsem rád, že se to teď obrátilo.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Kelemen trefil přes celé hřiště prázdnou branku, 5:3

Loni zazářil v play off Jakub Kotala, teď našli Bruslaři střelce v Miloši Kelemenovi. Vystřelí jim čtvrtfinále v úterním čtvrtém duelu? Mladá Boleslav může stvrdit postup na svém ledě, začíná se v 17 hodin.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:52. Jan Eberle, 26:08. Kantner, 55:19. Kelemen, 56:22. Kantner, 59:12. Kelemen Hosté: 33:56. G. Thorell, 49:52. Bulíř, 53:00. M. Lang Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, Jan Eberle – Lunter, Fořt, Kelemen – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička, Malák – M. Lang, Kodýtek (A), Dzierkals – Suchý, Bulíř, Schleiss (A) – Blomstrand, G. Thorell, J. Dufek – Malát, F. Přikryl, Dvořák. Rozhodčí Šír, Lacina – Komárek, Hynek Stadion Návštěva 2983 diváků