Kometa bez Muellera! Hvězda má za zásah do slabin stop na jeden zápas

V Brně se toho báli a měli proč. V dnešním čtvrtém duelu předkola play off s Libercem (od 18 hodin) bude Kometa za stavu 1:2 postrádat svou hlavní hvězdu. Útočník Peter Mueller (33) obdržel od disciplinární komise jednozápasovou stopku za seknutí do slabin protihráče Jana Šíra. Morová rána do sestavy Zábranského a Kalousovy grupy.