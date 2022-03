Svoboda pomohl Plzni odvrátit konec sezony nulou: Je to spíš ostuda

Tenhle mejdan ještě nekončí. Plzeň vítězstvím 1:0 ve čtvrtém utkání vyrovnala stav série předkola s Mladou Boleslaví a zažehnala konec sezony. Rozhodne čtvrteční pátý duel na jejím ledě. „Byli jsme fakt naštvaní a chtěli to urvat za každou cenu. To se nám podařilo,“ liboval si Miroslav Svoboda, který se poprvé v play off postavil do branky Indiánů. Pokryl 32 střel a uhájil nulu, svoji první v této sezoně.

Co všechno prožil v nynějším ročníku, by vydalo na seriál. Nemoc, těžký návrat, nezdary, z pozice jedničky se proměnil v nájemníka střídačky. „Vypustil jsem úplně všechno a snažil si to užít,“ líčil Miroslav Svoboda. Přednost dostával mladší Dominik Pavlát. O startu ve čtvrtém utkání předkola se dozvěděl den dopředu, kdy mu napsal trenér brankářů Rudolf Pejchar. „Chtěl jsem odpovědět něco vtipného, ale nic mě nenapadlo. Ale my jsme hlavně potřebovali vyhrát a neřešit věci kolem,“ usmíval se.

Jaké bylo po delší době skočit do zápasu, kde šlo o všechno a po němž sezona mohla skončit?

„Pro mě je to lepší, než třeba ten můj poslední zápas (začátkem března) ve Zlíně. Nechci říct, že tam nešlo o nic, ale byl to takový letní hokej. Tohle je pro mě lepší, každá chyba může rozhodnout. Člověk to má v hlavě a soustředí se na to.“

Plzeň proti předchozím utkáním mnohem líp bránila. Boleslav dávala většinu gólů z dorážek, tentokrát se k nim její hráči nedostali. Byla to největší změna?

„Parádní výkon od obránců. Na to musíme navázat. Víme, že když chceme, umíme to hrát výborně. Jenže máme mladé mužstvo, výkyvy tam jsou. Ale musíme si to pohlídat, abychom to udrželi jako v tomhle zápase.“

Jaký vůbec byl?

„Těžký, jako každé play off. Připomnělo mi to sérii s Kladnem, když jsme s Jihlavou postupovali do extraligy, kdy šlo o každý puk. Výsledky byly 2:1, 1:0. To mám rád. Konečně jsem chytal před lidmi, bylo jich tu hodně. Měl jsem problém, že mi hokej moc nedával, když tam nikdo nebyl. Musel jsem si to trošku uspořádat v hlavě, vyšlo to. Ale brzy máme další zápas. Doufám, že to bude dobré a že nevyhořím.“ (usměje se)

Pomohl vám hodně rychlý gól ve čtvrté minutě?

„To si nemyslím. Můžete vést 2:0 a za tři minuty je to jinak. Ale my jsme bojovali, ráno přišlo dvacet pět nasraných borců, že s tím chceme něco udělat. S tím, s čím jsme měli problém v sezoně, že jsme byli moc v klidu, to dneska nebylo. Byli jsme fakt naštvaní a chtěli jsme to urvat za každou cenu. To se nám podařilo.“

Určitě byla změna i v tom, že jste vedení jen nebránili a hráli až do konce aktivně…

„My si to říkáme vždycky, ale bohužel hokej je hra chyb, a jakmile se chyba udělá, sebevědomí jde dolů. Tentokrát když jsme se jí dopustili, stálo při nás štěstí, třeba tyčkou. Nebo když jsem dvacet vteřin před koncem chytil puk nohou, ani jsem nevěděl jak. Takže když máme štěstí na své straně, líp se útočí, než když dostaneme nějakou bramboru a všichni se stáhnou dozadu. Důležité bylo, že mi tam žádná nespadla. Byla tam tyčka, po jedenácti zápasech se mi stalo, že jsem dostal tyčku a neinkasoval gól. V tu chvíli jsem si řekl, že bych mohl mít štěstí konečně na své straně a dopadlo to. Ale je to jen jeden zápas série a my potřebujeme zvládnout ten další doma, abychom postoupili dál.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Agilní Kelemen obkroužil branku Indiánů a Svobodu musel zaskočit Kaňák

Nahecuje vás hodně ta zodpovědnost, když cítíte, že jde o všechno?

„Mě asi jo. Ale to každého. Jsem za to fakt šťastný, že jsme vrátili sérii do Plzně. Musíme však tu euforii krotit. Teď bude Boleslav nasraná, nepřijede nám to odevzdat. My musíme mít stejný chtíč jako v tomhle zápase a věřit, že to překlopíme na svou stranu. Neskončí to rozdílem třídy, musíme to zase ukopat, čekám stejný zápas.“

Bylo pro vás zadostiučinění, že jste ještě k tomu uhájil nulu?

„Spíš bych řekl, že to je ostuda. Štvalo mě to v základní části, vůbec nevím, jestli se mi někdy stalo, že bych neměl nulu. Ale vypustil jsem všechny čísla a starosti, co se kolem hokeje točí, chtěl jsem chytit každý puk a pořád jsem si říkal dobré věci, co mi povídali různí trenéři. Klubů jsem vystřídal dost, opakoval jsem si je od rána a doufal jsem, že to vyjde. Ale ještě jeden zápas potřebujeme.“

Kdy jste prožíval nejhorší okamžik?

„Každá střela je v téhle sérii nebezpečná. Máte před bránou pět kluků a může to tam spadnout pokaždé. Takový je hokej v play off, ale mně se to líbí. Já to mám fakt rád a jsem rád, že do takového zápasu můžu nastoupit. Už jsem ani nevěřil, že bych si mohl v téhle sezoně zachytat.“

Rozhodne pátý duel v Plzni. Těšíte se na tamní fanoušky?

„Já se těším i na venkovní zápasy. Ale v Plzni nás samozřejmě lidi tlačí víc. Doufám, že jich přijde hodně a pomůže to nám jako mančaftu, uděláme lidem radost a postoupíme do čtvrtfinále. Kdybychom prohráli, je to hrůza.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 0:1. Dufek vystřelil hostům pátý zápas, zářil Svoboda

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 03:45. J. Dufek Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kantner, Kotala, D. Šťastný (A) – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Grim, Bičevskis, Jan Eberle. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Malák, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, J. Dufek – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Rozhodčí Kika, Stano – Gerát, Ganger Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2722 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE