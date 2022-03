Zmrtvýchvstání jak cyp. Nesložili jsme se, chválil Vítkovice Holaň

Tak pozor, ještě není nic hotovo. Vítkovice našly poslední zbytky sil, fantastickým způsobem otočily utkání a srovnaly stav série s Olomoucí na 2:2. Zkrátka horečka úterní noci. Znamená to, že dnešek bude regenerační a ve čtvrtek v Ostravě se rozhodne o postupujícím do čtvrtfinále. Favorit? Absolutně nejasný. Moravské předkolo je extrémně vyrovnané a důrazné, překonávají se brankáři, góly střílejí borci ze čtvrtých útoků. Takže Aleš Stezka vs. David Krejčí popáté. A naposledy.

Bitka Jiřího Ondruška s Markem Kalusem čtrnáct vteřin před koncem symbolicky ukončila vynikající duel. Nechybělo mu téměř nic, šťastnější byli hosté, kteří si užili vřelý potlesk několika stovek fanoušků v modrobílém kotli. Vítkovice zázračně žijí!

„Nádherný pocit, mám rád play off. Podali jsme fantastický až heroický výkon,“ radoval se jejich kouč Miloš Holaň. „Ale nechci být v euforii, je to teprve začátek. Musíme se připravit na domácí zápas, snad se někteří kluci dají do kupy. Je to zbožné přání, snad nám to ten nahoře povolí a pomohou nám fanoušci. Balon je na naší straně,“ doplnil pokorně.

Holaň pořádně zatřásl sestavou, pomohl návrat kapitána Romana Poláka i útočník Jan Bernovský. Přitom ještě v polovině zápasu to vypadalo na to, že Mora ušetří jeden mač, postup hned večer spláchne pivem a začne vyhlížet někoho z trojice Hradec Králové, Třinec, Sparta.

Stav 2:0 zařídili nádhernými akcemi borci ze čtvrté lajny, Vilém Burian s Michalem Kuncem. Zimák jim zaslouženě aplaudoval.

„Nehráli jsme vůbec špatně, vytvořili jsme si dostatek vyložených šancí, trefili tyčku. Čtyřicet minut to byl velmi dobrý výkon,“ popisoval trenér „kohoutů“ Zdeněk Moták.

Jenže pak střih, neskutečný zlom. Zmrtvýchvstání. Jak cyp, dodali by kovaní Ostraváci. Lépe a přesněji to totiž asi ani vystihnout nelze. Ridera ve třetí třetině nastřílela tři branky, všechny si byly dost podobné. Hlavní roli hrál důraz, drajv, bojovnost, ochota schytat ránu. Porvat se. Možná i do té doby pevný Branislav Konrád mohl některou z ran chytit.

„Mrzí mě, že jsme to nezvládli. Třikrát to tam majzli, hvízdli přes clonu a nám to tam napadalo,“ těžko hledal slova Burian, kterého nemohla těšit osobní bilance 1+1.

„Výkon ve třetí třetině byl ovlivněn spoustou různých a zajímavých faktorů od všech účastníků na ledové ploše. Konkrétní nebudu,“ dodal rozladěně Moták.

I to svědčí o rozdílné náladě na obou stranách. Chtělo by se říci, že tento psychologický efekt může být klíčový. Tím nejmenším detailem, který překlopí sérii. Ale víte, jak to je v play off. Dnes už bude vše zapomenuto, odpočine si nejen tělo, ale i hlava. A zítra se v Ostravě půjde do boje zase od nuly. Opět se dá očekávat urputně vyrovnaný hokej. Však taky pouze sobotní mač skončil rozdílem dvou gólů, jinak vše o jednu trefu.

„Kluci se neskutečně semkli, bojovali jako jeden muž. Nesložili jsme se ani po neproměněném trestném střílení. Charakterem jsme to dotáhli do konce. A byť si pořád procházíme nějakými problémy, bojujeme a dáváme do toho srdce. V předkole nechceme skončit!“ uzavřel Holaň.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Burian, 30:15. Michal Kunc, 52:24. David Krejčí Hosté: 31:38. Bernovský, 47:57. M. Kalus, 48:32. Lakatoš, 53:24. Lindberg Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok (A), Bitten, M. Kalus – Lakatoš, Lindberg, Fridrich – Dej, J. Hruška (A), Guman – Dostálek, Flick, Bernovský. Rozhodčí Vladimír Pešina, Daniel Pražák – Tomáš Brejcha, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4879 diváků

