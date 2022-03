POLEMIKA: Kdo postoupí z předkola? Rozhodnou zkušenosti i faktor DK46

Tři ze čtyř sérií předkola extraligového play off dospěly až do posledního pátého utkání. V nich se dnes odpoledne rozhodne o složení čtvrtfinále. Která trojice týmů půjde dál? Liberec nebo Kometa, Vítkovice nebo Olomouc, Plzeň nebo Mladá Boleslav? Redaktoři deníku Sport a iSport.cz argumentují v polemice proti sobě, který z týmů uspěje.

Liberec vs. Kometa

Miroslav Horák: LIBEREC. Dnes už to vyjde

Tygři doma ovládli úvodní dvě srážky. Nemuseli, pokaždé obraceli nepříznivý vývoj. Ale dokázali to, byť jednou hleděli tváří v tvář porážce. Ukázali však, že jsou schopni zatočit s jakoukoli svízelí. V úterý v Brně už nazouvali čtvrtfinálové papuče, pravda, pod náporem zfanatizované Komety nakonec klekli. Ale i z téhle nepříjemné události si mohou směrem k dnešku hodně vzít. Padesát minut čtvrtého duelu podávali takticky rafinovaný, soustředěný výkon. Pokud se Liberečtí vyvarují faulů, udrží disciplínu ve správných hodnotách, aby to zároveň neodnesla potřebná míra agrese, půjdou dál. Pomůže jim plná hala, aspoň tedy doufám, že návštěva vyletí někam k šesti tisícům.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Michal Koštuřík: KOMETA. Zařídí to Mueller

Nevěřím na řeči o fatálním dopadu na psychiku, když jeden tým v závěru ztratí náskok a druhý v tísni zvrátí výsledek. Euforie/smutek, to beru. V danou chvíli, na pár hodin. Kometa otočkou čtvrtého duelu nezískala do rukou klíčové trumfy. Její elementární výhodu pro rozhodující bitvu vidím v zesílené sestavě, do které se vrací Peter Mueller. Pokud se Kometa vyhrabala z téměř beznadějné situace, dokáže s Muellerem dojít až do cíle. Odpočatý a zdravě naštvaný bombarďák postup zajistí. Jako loni s Vítkovicemi, kdy trefil v Ostravě v přesilovce vítězný gól. Mimochodem, bylo to na den přesně před rokem. Rozdílový hráč udělá rozdíl. Liberec takového nemá.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 3:2. Parádní obrat řídil obránce Bartejs 0+2

Vítkovice vs. Olomouc

Květoslav Šimek: VÍTKOVICE. Čísla i pověrčivost

Jistě, Olomouc má Davida Krejčího. Neskutečně šikovného hokejistu a lídra, který dokáže využít každou vteřinu, kdy mu na patách nevisí osobní strážce Samuel Bitten. Na tři góly mu stačilo pouze osm střel. To je brutální úspěšnost střelby 37,5 %. Klobouk dolů, Krejčí je největší hvězdou ligy.

Jenže sám všechno neutáhne. A pokud bychom porovnávali pouze úspěšnost střelby, vyskočí zajímavá čísla. Nad Krejčím (pátý nejlepší) je celkově druhý obránce Karel Plášil z Vítkovic. Vystřelil dvakrát, má jeden gól (50 %). Sedmý je útočník Jan Bernovský (3 střely/ 1 gól, 33,3 %), dvanáctý Tobias Lindberg (6 střel/ 2 góly, 33,3 %), patnáctý Marek Kalus (7 střel/ 2 góly, 28,6 %).

Pravda, Bernovský svoji trefu do sítě „donesl“ tělem a Kalusovi s Lindbergem byly připsány vlastní góly Olomouckých. I to ale svědčí o jejich důrazu a snaze se tlačit do brány, jít nekompromisně za gólem. Právě to bude hrát zásadní roli. Plus disciplína, což je domácí úkol především pro Vítkovice.

Pokud svěřenci Miloše Holaně nasměrují energii a emoce správným směrem, postoupí. Přes velké problémy s marodkou se nenechali v Olomouci dorazit. Vzepřeli se, vyškrábli poslední zbytky sil a s potřebnou kapkou štěstí ukázali charakter i schopnosti.

A pak je tu ještě jedna drobnost. Obzvlášť pro hokejisty, kteří obecně patří nejpověrčivějším tvorům pod sluncem. Když se před poslední třetinou čtvrtého zápasu na ledové ploše při střelecké soutěži ptal moderátor olomouckého fanouška, jestli by chtěl něco vzkázat, tak zaznělo: „Chtěl bych popřát Vítkovicím hezkou dovolenou.“ Jak to dopadlo, víte.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Michal Kvasnica: OLOMOUC. Nahodil věštcem

Vím, už je to ohrané. Opakující se týden co týden. Ale zkrátka nelze jinak, když na vlastní oči sledujete um Davida Krejčího. Omluvte ten výraz, ale olomoucký centr je fakt zvíře. Při vší úctě k ostatním extraligovým hokejistům si jede vlastní one man show. Když je třeba, přitáhne a rozhodne. Nezištnou žabičkou, přesnou bombou, vhazováním, přesilovkou, oslabením – vyberte si.

Čím dál častěji se mi v souvislosti s Krejčím vybavují slova spoluhráče Lukáše Nahodila, rovněž šikovného praváka, když jsem mu loni v červenci volal a ptal se, co říká na příchod takové persony. Dotaz ho překvapil. Nejen proto, že zrovna s rodinou trávil dovolenou v Chorvatsku a měl lepší program než řešit hokej, ale z toho důvodu, že informaci deníku Sport tehdy ještě moc nevěřil.

V jeho hlase zněl údiv, ale i nadšení, natěšení. „Kéž by to dopadlo, posunul by celou soutěž.“ A taky řekl: „Jestli by mohl Krejča pomoct udělat třeba semifinále? Proč ne, ve vyrovnaných sériích play off už rozhodují ty nejmenší detaily, drobnosti, které někdy nejdou tolik vidět. Davidova poctivá příprava nebo jedno dobré buly v útočném pásmu by mohly překlopit zápas úplně jinam.“

V březnu 2022 se ukazuje, že Nahodilova věštba byla dokonale přesná. A pokud bych si měl tipnout, po dnešku bude ještě přesnější a čtvrtfinálová. Vždycky když Krejčí vysekne signifikantní genialitu – a že už jich v sezoně bylo – vzpomenu si na letní telefonát na Jadran. Faktor X = DK46.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 3:4. Lindberg v divoké přestřelce poslal sérii do pátého duelu

Plzeň vs. Mladá Boleslav

Pavel Bárta: PLZEŇ. Šípy začaly bodat

Plzni nerazí cestu tanky jako mladoboleslavským T21 Miloš Kelemen. Našli však způsob, jak je zastavit. Po třetím zápase v Mladé Boleslavi bych hodně váhal, jestli na ně ještě vsadit. Soupeř měl ve všem trochu navrch. Ale ve čtvrtém utkání to najednou bylo naopak. Indiáni se pomalovali válečnickými barvami, začali bodat jedovatými šípy, taky rozhodčí se jim do toho moc nepletli. Na divokém Západě je požene publikum, což je výhoda. Jsou křehčí, zranitelnější a míň zkušení, postrádají tři zásadní beky. Ale pokud nepoleví, vydrží stejně dobře a aktivně bránit a nepodělají se jako dřív, mají šanci Bruslaře odklidit. A chystat se na čtvrtfinále proti Spartě.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Adam Lacek: M. BOLESLAV. Rozhodnou zkušenosti

Hotovo mělo být už v úterý. Bruslaři měli více ze hry, soupeře téměř k ničemu nepustili. Ale ani sami se nedostali do tolika příležitostí, aby alespoň jednou udeřili. Plzeňští navíc přitvrdili, v tomto ohledu v prvních třech duelech hodně zaostávali. Pro Škodu sice hraje domácí prostředí, další aspekty však hovoří pro Mladou Boleslav. Smůly (tyček) už bylo dost. Loni nasbíral tým v play off ohromné zkušenosti, vyřídil Pardubice, pak do poslední třetiny sedmého zápasu bojoval s Třincem o postup do finále. Pokud se Boleslavští obloukem vyhnou trestné lavici, vyhrají a postoupí. Kdo rozhodne? Druhý útok Flynn-Najman-Kousal, který se v sérii ještě neprosadil.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE