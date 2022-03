Augusta: Fantastický výkon po direktu v Brně! Spartu jedeme porazit

Hokejový Liberec a blízké okolí je na nohou, Bílí Tygři rozdrtili Kometu 6:1 v rozhodujícím duelu o postup do čtvrtfinále Generali play off Tipsport extraligy. Kabina vítězů se otřásala v základech, zdá se, že tým Patrika Augusty nabírá na síle s každým dalším utkáním. Proti Brnu, oslabenému virózou, byl k vidění vynikající výkon po všech stránkách, od prvního do posledního hráče. Nyní Liberec vyzve Spartu, další skvělá série je na spadnutí. „Jdeme ji porazit,“ nemůže mít jiný cíl Augusta.

Tak výborný hokej, tak výborná kulisa a teprve předkolo… Lze to ještě stupňovat?

„Já myslím, že ano. Ukazuje to na obrovskou vyrovnanost celé sezony. Tabulka byla celou dobu nesmírně vyrovnaná, každý mohl porazit každého. V předkolech to šlo vidět, tři série šly do pátého zápasu. A nejkrásnější na tom všem je, že mohou chodit fanoušci. To je pak jiný sport. I pro samotné hráče. Na Kometě, tak tady u nás jsme to jasně viděli. Proto ten hokej hráči dělají.“

Liberec měl velmi rozporuplný start sezony a dlouho i její průběh, jak velkou roli hrála absence diváků na tribunách?

„Určitě to mělo vliv. Druhá sezona bez diváků, pro nikoho to není jednoduché. Prvních pár zápasů jsme zahájili dobře, pak jsme dostali těžký direkt, kdy jsme v deseti zápasech uhráli jediné vítězství. Část sezony od půlky listopadu už měla velice dobré parametry, drželi jsme se v popředí top tří, čtyř týmů. Šli jsme do play off z předkola, jsem hrozně rád, že jsme přes Kometu postoupili. Euforie v kabině je velká. V neděli odcestujeme na Spartu, v pondělí nás tam čeká další těžké utkání.“

Proti Kometě jste předvedli velmi vydařený nástup, v plné rychlosti jste do soupeře bušili. Byl to cíl na nic nečekat?

„Chtěli jsme být aktivní. Kdykoli jsme s Kometou byli pasivní, dostávali jsme se do problémů – útočná síla Komety je obrovská. Po úterním direktu v Brně (obrat z 2:0 na 2:3) bylo stanovení taktiky jednoduché: čím více budeme hrát u soupeře, tím méně šancí budou mít oni. Věřili jsme, že nějaké góly dáme.“

Byli hráči v nervech po zmíněném direktu, kdy jim úterní postup protekl mezi prsty?

„Podle mě byli na utkání dobře naladění. Ve středu byl samozřejmě těžký den, cesta z Brna byla dlouhá. Kluky jsme nechali vychladnout, nepitvali jsme se v tom, spíš jsme se snažili ladit vše k poslednímu utkání. Bylo dobře, že jsme začínali až v sedm hodin, hráči měli čas nachystat se. Za mě obrovský respekt za způsob, jakým se hráči dokázali vrátit po zmíněném direktu. Dnes podali fantastický výkon.“

Sen o Masarykově poháru v podání Ladislava Šmída se jevil v akutním ohrožení, jste jistě rád i za něj, že šance na korunovaci zůstává…

„No, my všichni jsme rádi za postup… (usmívá se) Nikdo nechce končit sezonu v půlce března. Celou sezonu hrajete kvůli posledním dvěma měsícům, hráči tomu dávají všechno. Koušou, škrábou, bojují, aby se dostali dál. Liga je nesmírně vyrovnaná, my jsme teď ve čtvrtfinále, kde jsme chtěli být.“

Jak moc si ceníte důležitého faktu, že gólová produktivita Liberce se rozprostřela mezi dvanáct hráčů? To je velmi vysoké číslo.

„Je to určitě cenný fakt. Někdy od půlky sezony nám začala hrát velice dobře čtvrtá lajna. Dodávají nám hodně energie i samotnou možnost rozdělit zátěž na čtyři lajny. Hráči pak mají dostatek sil, což je na ledě vidět.“

Zimák: Budoucnost Krejčího a Šmídovo pekařství. Kdo uhraje semifinále?

Nakolik pomohl návrat Tomáše Filippiho? Do sestavy se dostal až v pátém utkání.

„Viděli jste sami. Je to centr číslo jedna tohoto týmu. Byl znát, je silný na kotouči, vyhrával bule. I po nemoci podal výborný výkon.“

Jdete na Spartu, na starého známého z minulé sezony… Co to ve vás vyvolává?

„Hlavně se těšíme. A věřím, že se na nás těší i Sparta. Známe to tam, bude to další parádní série.“

Je to padesát na padesát?

„Procenta říkat nebudu. Jdeme do série s cílem vyhrát. Stejně jako ji chce vyhrát Sparta. Všichni víme, jakou útočnou sílu má, čím disponuje. Nikde není psáno, že má něco jistého. Jeden tým musí vyhrát čtyřikrát, my jim nedáme ani jedno utkání zadarmo.“

Bral byste znovu po roce sedmý duel na Spartě?

„Já bych bral vyhrát čtyři zápasy a je mi jedno, jestli v sedmém nebo jakém… My hlavně půjdeme zápas od zápasu, krok za krokem. V pondělí začínáme, nachystáme se poctivě. Těší mě, že nemusíme hrát už v sobotu, tahle série nebyla jednoduchá. Hráči si trochu odpočinou a pofoukají bolístky.“

